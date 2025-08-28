Colpo di mercato Hellas: arriva Armel Bella-Kotchap dalla Premier

Nel suo bagaglio esperienziale figurano Bochum, Psv Eindhoven e Southampton. L’Hellas Verona ha quindi accolto a braccia aperte il difensore tedesco Armel Bella- Kotchap che si è appena accasato alla corte di Zanetti. Un buon colpo per la dirigenza gialloblù che punta a disputare un campionato in grado di tenerla lontana dai patemi di doversi assicurare la permanenza in massima serie con il fiatone. Figlio d’arte (il padre Cyrille è stato anche nazionale del Camerun), Bella Kotchap ha avuto un’ampia trafila nelle giovanili frequentando squadre come Rot Weiss, Borussia Monchengladbach e Bochum. E proprio con quest’ultimo ha avuto modo di assaggiare il calcio professionistico totalizzando sessantasei presenze e una rete tra 2019 e 2022.

Dopo un’esperienza in Premier League con i colori del Southampton, eccolo in Olanda a vestire in Eredivisie la casacca del PSV Eindhoven. Lo scorso campionato è tornato al Southampton conoscendo l’amarezza della retrocessione e adesso vuole rimettersi in gioco all’ombra dell’Arena mettendo a disposizione il suo talento e la forza della maturità calcistica e umana acquisita nei suoi trascorsi. Bella- Kotchap ha collezionato anche due presenze con la nazionale tedesca e si è messo in evidenza soprattutto per la sua abilità nei contrasti e e nel gioco aereo