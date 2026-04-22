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Hellas Verona

Mosquera, che batosta! Rottura del menisco, stagione finita

L’attaccante dell’Hellas Verona ha subito un grave infortunio e nei prossimi giorni verrà eseguito un intervento

Apr 22, 20262 Lettura

La stagione delle 20 squadre di ‘Serie A’ volge al termine, e a giugno si faranno le classiche valutazioni per decidere il programma da costruire per la prossima annata 2026/2027 post Mondiale.

Situazione molto particolare in casa Verona, che dopo la sconfitta in casa contro il Milan e lo sfogo di Orban fuori dal campo con un tifoso (potrebbe terminare la sua avventura con il club gialloblù anzitempo), in questi ultimi minuti è arrivata l’ennesima brutta notizia che i tifosi non avrebbero mai voluto ricevere.

Allarme Verona: Mosquera saluta il anticipatamente campionato

Stiamo parlando dell’attaccante Daniel Mosquera, attaccante classe ’99 che ha registrato quest’anno 23 presenze tra campionato e ‘Coppa Italia’, mettendo a referto solamente 2 assist contro Parma e Atalanta con entrambe le sfide disputate in casa.

Secondo quanto riportato da ‘SkySport’ tramite il proprio profilo Instagram, infatti, la punta centrale starà fermo ai box per diverso tempo a causa di una rottura del menisco esterno, con tempi di recupero da valutare.

Questo è infatti il bollettino medico riportato proprio dal club tramite il proprio sito ufficiale:

Hellas Verona FC comunica che il calciatore Daniel Mosquera, a seguito di un trauma distorsivo del ginocchio sinistro, è stato sottoposto a una visita specialistica dal Professor Pier Paolo Mariani, che ha evidenziato la rottura del menisco esterno.

L’intervento di sutura meniscale sarà eseguito nella giornata di lunedì”.

Ma non finisce qui, perché oltre all’ex Atlético Bucaramanga anche un altro tesserato è costretto a fermarsi, e questo complica ulteriormente i piani di Sammarco che vede la propria squadra con un piede e mezzo in ‘Serie B’.

Oyegoke, stop anche per lui: il comunicato del club

L’altro calciatore è Daniel Oyegoke, inglese di 23 anni, il quale ha subito un infortunio e dunque non sarà in grado di svolgere le regolari sessioni di allenamento. Questo è il secondo comunicato della società tramite la pagina ufficiale dell’Hellas Verona:

Hellas Verona FC comunica che il calciatore Daniel Oyegoke, durante il match giocato domenica contro il Milan, ha riportato un trauma distorsivo capsulo-legamentoso della caviglia sinistra.

Il difensore sarà sottoposto a ulteriori controlli la prossima settimana”.

Giornata molto pesante per il tecnico comasco, che farà dunque a meno di 2 componenti della rosa molto utilizzati nell’arco di questa stagione. Il prossimo match sarà contro il Lecce in casa, con questi ultimi vogliosi di voler conquistare i tre punti dopo il pari ottenuto contro la Fiorentina al ‘Via del Mare’.

Molto probabilmente i gialloblù retrocederanno in cadetteria, ma sicuramente non sarà uno dei migliori rientri dopo questi episodi spiacevoli accaduti nel giro di pochi giorni.

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