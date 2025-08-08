Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Hellas Verona

Hellas, sogno Izzo: trattativa in salita per l’ex Toro e Monza

Verona su Armando Izzo: il colpo per blindare la difesa arriva dal Monza

Ago 8, 20251 Lettura

Un tassello dopo l’altro per allestire una formazione competitiva e in grado di assicurare un campionato tranquillo. L’Hellas Verona prosegue nelle sue operazioni di mercato e intavola una trattativa per l’arrivo all’ombra dell’Arena del difensore ex Monza Armando Izzo. Il contratto con i biancorossi gli scade il 30 giugno 2026 e l’arrivo in terra scaligera non si preannuncia però dei più facili.

Come ricorda Hellas 1903, infatti, il giocatore napoletano percepisce 1,7 milioni di Euro netti l’anno. Una cifra che, per l’Hellas Verona, appare un po’ esorbitante. Cresciuto nell’Arci Scampia e nel Napoli, Izzo ha debuttato tra i professionisti con la Triestina e ha poi proseguito con Avellino, Genoa e Torino. Con quest’ultimo ha avuto la sua definitiva consacrazione totalizzando 109 presenze condite da sette reti.

Un bilancio che gli ha permesso di entrare nell’orbita della nazionale maggiore dove è sceso in campo tre volte. Difensore centrale destro, Izzo è a suo agio soprattutto nello schema di difesa a tre e, abile negli anticipi, non disdegna le proiezioni offensive

Cristiano Comelli

