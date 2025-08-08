Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Como

Como, colpo da Champions: Morata sbarca sul Lario

Morata al Como, ora è realtà: l’attaccante spagnolo pronto a firmare!

Ago 8, 20251 Lettura
La trattativa sembrava in salita ma ha avuto un’improvvisa accelerazione. Il Como sta per mettere a segno uno dei colpi da novanta del mercato con l’arrivo del fuoriclasse spagnolo Alvaro Morata. L’ex Galatasaray. dopo dodici presenze e sei reti con i turchi, è ritornato al Milan che lo girerà ai lariani per la cifra di dodici milioni di Euro.

Morata si prepara così a vivere una seconda giovinezza in riva al Lario dopo trascorsi altisonanti con Juventus, Real Madrid, Chelsea e Atletico Madrid. Notevole anche il suo apporto alln nazionale iberica con ottantasei presenze e trentasette reti così come il suo contributo all’affermazione delle Furie Rosse nella Uefa Nations League del 2022-23 e agli Europei del 2024.

Morata ha nel destro il suo piede naturale ed è noto per le sue grandi capacità realizzative ma anche per saper colpire bene di testa e dribblare con rapidità gli avversari. L’operazione è ormai prossima alla formalizzazione e nelle prossime ore il calciatore è atteso a Como per visite mediche e firma.

