Fabregas e il Como smentiscono le voci sulla rescissione di Varane

Dopo l’infortunio rimediato al debutto, Varane sembrava già essere messo alla porta con le valigie in mano. I tempi di recupero, tutt’ora sconosciuti, sembravano essere troppo lunghi per una squadra appena promossa, ricca di prospettive e con il quale andava a perdere un calciatore fondamentale per il progetto. Tuttavia, si erano sparse voci in cui si diceva che la dirigenza aveva proposto all’ex Madrid la rescissione del contratto. Fatto del tutto singolare però tali voci sembravano essere fondante. Lo stesso Fabregas, prima della partita con l’Udinese, si era fermato ciò, dichiarando che per Varane era una situazione molto complessa e che non si poteva nemmeno dedurre quando sarebbe rientrato. Quindi tutto poteva portare a un’unica cosa. La rescissione contrattuale per appunto. Il Como dando l’addio a Varane, poteva alleggerire il monte ingaggi.

Infatti, nella società lariana, il difensore francese è quello che percepisce di più. 5,56 milioni lordi che sarebbero oltre 3 milioni netti. Una vera pietra pesante per una squadra appena neopromossa che ha in rosa altri giocatori con stipendi record, tra cui il neo arrivato Sergi Roberto con 2 milioni di euro netti (3,7 lordi). Cosa servirebbe pagare 3 milioni di euro a un campione del mondo se non gioca?

Nelle ultime ore, la dirigenza del Como, con Fabregas, ha preso parola sulla situazione Varane. In primo luogo, si sono pronunciati sulle voci riguardanti la rescissione affermando che il giocatore è un calciatore del Como fino al termine del contratto. Ricordiamo che Varane ha firmato con i lariani fino al 2026 con opzione 2027. I dirigenti del Como, hanno poi negato qualsiasi possibilità di rescissione. Al termine si sono espressi su un possibile rientro del difensore ex United. Hanno enunciato che per il momento, Varane si trova a Madrid per un trattamento medico al legamento del ginocchio (zona interessata dall’infortunio) e che il suo rientro avverrà presto perché il Como non può stare senza di lui. Un campione del mondo.