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Roma

Gasperini:“La Roma accelererà sul mercato. Ryan può fare la differenza”

Il tecnico giallorosso analizza l’avvio del ritiro a Trigoria: fiducia nelle prossime mosse di mercato, il caso Celik, il nodo monte ingaggi e la situazione di Pellegrini.

Lug 18, 20261 Lettura
23.08.2025 Roma vs Bologna (Serie A) Sport; Calcio; 1° Giornata Nella foto: Gian Piero Gasperini (Foto Gino Mancini)

La Roma continua la preparazione estiva a Trigoria in vista della nuova stagione e Gian Piero Gasperini fa il punto sul mercato e sulle strategie del club. Dopo sei giorni di ritiro, il tecnico giallorosso riconosce qualche ritardo nelle operazioni in entrata, ma si dice fiducioso sull’accelerazione della società grazie anche alla presenza di Ryan Friedkin. Spazio anche ai temi legati al fair play finanziario, al tetto salariale e al futuro di Lorenzo Pellegrini.

Capitolo Mercato

Gasperini non nasconde che la Roma avrebbe voluto chiudere alcune operazioni con maggiore rapidità. “A volte sei un motore a scoppio, altre un diesel, ma alla lunga il diesel continua a viaggiare”, ha spiegato il tecnico, sottolineando come i tempi del mercato siano sempre più veloci. L’allenatore ha indicato l’arrivo di Ryan Friedkin come un importante valore aggiunto per velocizzare le trattative, lasciando intendere che qualcosa stia finalmente iniziando a muoversi.

Capitolo Zeki Celik: il difensore turco, atteso oggi a Trigoria, ha invece scelto di firmare con la Juventus. Gasperini ha voluto ringraziarlo per il contributo offerto nella scorsa stagione, evidenziandone professionalità, disponibilità e rendimento, pur ribadendo la convinzione che la Roma riuscirà a rinforzare adeguatamente il reparto.

Strategia 

Il tecnico ha poi affrontato il tema del monte ingaggi, spiegando come il club abbia deciso di mantenere criteri rigorosi nella gestione degli stipendi. Profili di alto livello come Summerville o Greenwood, ha chiarito, non sono stati esclusi per motivi economici, ma per una precisa strategia societaria. L’obiettivo è evitare squilibri nello spogliatoio, rispettando il valore dei calciatori che hanno conquistato il terzo posto e la qualificazione in Champions League.

Gasperini ha infine parlato delle difficoltà legate al fair play finanziario, ammettendo che la qualificazione alla Champions non è bastata a risolvere tutte le problematiche. Per questo motivo sarà necessario adattarsi alle circostanze, ridefinendo le strategie senza perdere di vista l’obiettivo di rendere la squadra ancora più competitiva.

Rinnovo Pellegrini

Dopo i recenti rinnovi di Bryan Cristante e Gianluca Mancini, resta aperta la questione legata a Lorenzo Pellegrini, attualmente svincolato dopo la scadenza del contratto. Gasperini si è detto fiducioso sulla possibilità di arrivare a un nuovo accordo, sottolineando però come il recupero dall’infortunio subito nel finale della scorsa stagione stia inevitabilmente rallentando i tempi. L’auspicio del tecnico è che il capitano possa tornare presto a disposizione e successivamente definire il proprio futuro con il club.

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Cristiano Peconi
Cristiano Peconi

Cristiano Peconi è giornalista dal 2009, Fondatore e Direttore di Football-Magazine. Da anni si occupa di informazione sportiva e giornalismo digitale, coordinando la linea editoriale della testata e seguendo da vicino il calcio italiano e internazionale, il calciomercato e le principali competizioni UEFA e FIFA.

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