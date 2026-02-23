Francesco Laporta brilla al Magical Kenya Open! 4° posto da applausi

Un Francesco Laporta monumentale si prende la scena nel Magical Kenya Open. Sul prestigioso percorso del Karen Country Club, l’azzurro ha firmato la sua miglior prestazione stagionale, chiudendo al quarto posto con un punteggio totale di 260 colpi (66 64 65 65, -20). Una prova di costanza e classe cristallina che conferma il talento del 35enne di Castellana Grotte, capace di risalire la china giorno dopo giorno. Partito dalla sedicesima posizione nel primo round, Laporta ha messo in mostra un golf solido e aggressivo, scalando progressivamente la classifica. Il giro finale in 65 (-5), impreziosito da sei birdie, è il manifesto di un torneo giocato stabilmente ai vertici.

Il trionfo di Jarvis e il quadro del torneo

Il titolo è andato al sudafricano Casey Jarvis, autore di una cavalcata trionfale conclusa con uno score di 255 (-25). Il 22enne di Boksburg ha blindato il suo primo successo sul DP World Tour con un giro finale record da 62 colpi, resistendo agli attacchi dello statunitense Davis Bryant, secondo con 258 (-22), e del connazionale Hennie Du Plessis, terzo con 259 (-21). Dietro Laporta, la classifica evidenzia l’alto livello del field: 5° posto: Nathan Kimsey (ENG) e Jacob Skov Olesen (DEN) con 261 (-19), 7° posto per Matthew Jordan (ENG) con 262 (-18) e 8° posto per Angel Ayora (ESP) con 263 (-17).

Italia protagonista: bene De Leo, delusione per i big

Non solo Laporta: l’Italia sorride anche per la conferma di Gregorio De Leo. Il 25enne biellese ha chiuso al 23° posto con 267 (-13), confermando l’ottimo stato di forma dopo la top 10 in Qatar. Nota amara per gli altri azzurri in gara: Filippo Celli e Guido Migliozzi (vincitore qui nel 2019) hanno mancato il taglio per un solo colpo. Fuori dai giochi nel weekend anche Stefano Mazzoli, Matteo Manassero e Renato Paratore.