Laporta vola al The Open dopo il secondo posto in Sudafrica

Francesco Laporta chiude al secondo posto l’Investec South African Open Championship, undicesimo evento stagionale del DP World Tour disputato a Stellenbosch, e conquista l’accesso al The Open. A vincere è il sudafricano Casey Jarvis, che ottiene anche il pass per il The Masters. Il pugliese ha concluso con 269 colpi (66 64 70 69, -11), restando in corsa per il titolo fino al giro finale. Il risultato gli vale la qualificazione al The Open, uno dei quattro Major maschili.

Il titolo è andato al sudafricano Casey Jarvis con 266 colpi (67 68 64 67, -14). Il 22enne di Boksburg, già vincitore la settimana precedente del Magical Kenya Open, ha gestito l’ultimo round partendo con un colpo di vantaggio su Laporta e su Hennie Du Plessis, chiudendo con un 67 (-3) frutto di quattro birdie e un bogey. Per Jarvis si tratta del secondo successo sul circuito europeo. Con la vittoria ha ottenuto l’accesso sia al The Masters sia al The Open, salendo dal 24° al quarto posto nella Race to Dubai. Al vincitore è andato un assegno di 216.006 euro su un montepremi di circa 1.270.000 euro (1.500.000 dollari ufficiali).

Alle spalle di Jarvis e Laporta si sono classificati Hennie Du Plessis e il francese Frederic Lacroix. Quinto posto per l’inglese Eddie Pepperell (-10), sesti con 272 (-8) i sudafricani Daniel Van Tonder e Haydn Porteous e lo spagnolo Adrian Otaegui, ora sotto bandiera degli Emirati Arabi Uniti. Recupero di 39 posizioni per Matteo Manassero, 24° con 276 colpi (70 71 70 65, -4) grazie a un ultimo giro in 65 (-5, sette birdie e due bogey). Non ha superato il taglio Gregorio De Leo, 93° con 143 (70 73, +3), entrato nel field attraverso una delle tre gare di qualifica. Iscritto al torneo anche Andrea Pavan, che non ha potuto partecipare a causa di un grave incidente.

