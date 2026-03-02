Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Golf

Laporta vola al The Open dopo il secondo posto in Sudafrica

Il pugliese ha concluso con 269 colpi (66 64 70 69, -11), restando in corsa per il titolo fino al giro finale

Mar 2, 20261 Lettura
Francesco Laporta (ITA) during Hero Dubai Desert Classic 2026, Emirates Golf Club, Dubai, Dubai, United Arab Emirates. 23/01/26. Picture Stefano Di Maria / Stefanodimaria.com All photo usage must carry mandatory copyright credit (© Stefanodimaria.com | Stefano Di Maria)

Francesco Laporta chiude al secondo posto l’Investec South African Open Championship, undicesimo evento stagionale del DP World Tour disputato a Stellenbosch, e conquista l’accesso al The Open. A vincere è il sudafricano Casey Jarvis, che ottiene anche il pass per il The Masters. Il pugliese ha concluso con 269 colpi (66 64 70 69, -11), restando in corsa per il titolo fino al giro finale. Il risultato gli vale la qualificazione al The Open, uno dei quattro Major maschili.

Il titolo è andato al sudafricano Casey Jarvis con 266 colpi (67 68 64 67, -14). Il 22enne di Boksburg, già vincitore la settimana precedente del Magical Kenya Open, ha gestito l’ultimo round partendo con un colpo di vantaggio su Laporta e su Hennie Du Plessis, chiudendo con un 67 (-3) frutto di quattro birdie e un bogey. Per Jarvis si tratta del secondo successo sul circuito europeo. Con la vittoria ha ottenuto l’accesso sia al The Masters sia al The Open, salendo dal 24° al quarto posto nella Race to Dubai. Al vincitore è andato un assegno di 216.006 euro su un montepremi di circa 1.270.000 euro (1.500.000 dollari ufficiali).

Alle spalle di Jarvis e Laporta si sono classificati Hennie Du Plessis e il francese Frederic Lacroix. Quinto posto per l’inglese Eddie Pepperell (-10), sesti con 272 (-8) i sudafricani Daniel Van Tonder e Haydn Porteous e lo spagnolo Adrian Otaegui, ora sotto bandiera degli Emirati Arabi Uniti. Recupero di 39 posizioni per Matteo Manassero, 24° con 276 colpi (70 71 70 65, -4) grazie a un ultimo giro in 65 (-5, sette birdie e due bogey). Non ha superato il taglio Gregorio De Leo, 93° con 143 (70 73, +3), entrato nel field attraverso una delle tre gare di qualifica. Iscritto al torneo anche Andrea Pavan, che non ha potuto partecipare a causa di un grave incidente.

Redazione

