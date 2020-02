Mamma Ultrà: La superstizione calcistica

La Mamma ultrà nella vita quotidiana non ha tempo per la scaramanzia, la sua vita frenetica non glielo permette. Quindi se le attraversa la strada un gatto nero lei non ha tempo di aspettare , sotto le scale ci passa se è la via più breve, se le cade il sale non se lo tira dietro la schiena ma continua a cucinare. Ma per il calcio lei si trasforma da donna razionale alla paladina contro ogni tipo di malocchio e iettatura. Osserva i rituali del figlio nel pre-partita : cuffiette in testa e palleggi infiniti contro il muro della cameretta , il borsone preparato sempre nello stesso modo e cioè accappatoio a destra , calze e maglia termica a sinistra, parastinchi sotto e nel tempo si adegua anche lei: il pasto sempre uguale, lo stesso buonumore e poche chiacchiere.

I rituali continuano tra lo spogliatoio e l’entrata in campo: scarpette allacciate ognuno alla propria maniera con lacci che vanno sotto le scarpette , parastinchi con nastro adesivo sempre dello stesso colore, stessa modalità di esultanza dopo un goal. In definitiva la superstizione in ambito calcistico si rivela nella ripetitività e nella metodica sia per il calciatore che per la sua Mamma Ultrà e guai a introdurre cambiamenti.

Per le partite in casa infatti la Mamma Ultrà si siede sempre nello stesso gradino delle tribune, d’inverno ha la copertina per le gambe per tutelarsi dal freddo che in verità è una sorta di portafortuna ,d’estate ha una collanina di legno come amuleto, tifa garbatamente ma dentro di sé è una ultrà sfegatata. Ma attenzione, attenzione!!! Il filo scaramantico che lega la mamma ultrà al figlio calciatore si recide totalmente se ogni qual volta la madre è in tribuna lui perde o sta in panchina…perché udite udite è lei che porta male!!!