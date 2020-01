Mamma Ultrà: La Medicina e la Mamma

Numerosi sono gli infortuni: gambe, ginocchia e piedi ovviamente sono le parti più colpite. Vediamo se siete perspicaci. Chi si occupa della cura delle contusioni, degli stiramenti, delle distorsioni e delle unghie incarnite dei giovani calciatori?

Bravi è proprio lei: la mamma ultrà polivalente che indossa la divisa della dottoressa e dell’infermiera all’occorrenza e fa diagnosi e terapia senza consultare nessuno se non le mamme con esperienza perché lei non si fida della sanità in generale. In questa sfiducia non c’entra per niente il fatto che la sanità sia il settore più scadente dove sono stati effettuati tagli sul personale e non solo, dove si dividono le barelle tra i pazienti, dove se sei fortunato vieni curato per la malattia che effettivamente hai, ma la sfiducia per lei, aldilà del fattore politico, l’ ha sviluppata in base alla sua esperienza personale.

Dopo essersi districata tra gli innumerevoli pediatri delle Asl che cambiano con la stessa velocità con cui noi cambiamo un pannolino ad un neonato, al termine dei tre anni canonici, dove sei costretta a portare i figli per i controlli generici e per le varie malattie infantili finisce il tuo percorso di apprendistato della medicina, una sorta di laurea breve per intenderci.

Da lì in poi, con la laurea in tasca, somministra tachipirina a gogò, gocce per sedare la tosse, fermenti lattici per il mal di pancia e ogni tipo di rimedio fatto in casa tramandato di madre in madre dalla coca-cola per le placche alla gola all’olio ferrato per le orecchie ecc.ecc…

C’è forse bisogno di un dottore?

La mamma riconosce sul proprio figlio i sintomi di una malattia già dalla settimana prima che questa appaia all’orizzonte e quindi dopo aver messo in atto una ribellione nei confronti del sistema sanitario si allea con lui, l’amico fidato, sempre disponibile ad ogni ora, competente e veloce che altri non è che il farmacista! In farmacia hai a disposizione tutto ciò che ti occorre, senza dover fare file interminabili come dal dottore e se non ami la medicina tradizionale c’è l’omeopatia e tutti i suoi derivati, per ogni problema c’è una soluzione, basta che paghi.

Quindi la mamma ultrà rifornisce la sua bella cassetta di pronto intervento dove non deve assolutamente mancare una crema a base di arnica ….fa miracoli; dentifricio per far assorbire i lividi di cui si può disquisire sul principio attivo ma…funziona cerotti, garze , fascette elastiche per le distorsioni, soprattacchi di lattice per la tallonite, ghiaccio istantaneo,

sapone di marsiglia a pezzi per i massaggi e tanta tachipirina perché non fa mai male. Quando gli infortuni sono più gravi è naturalmente necessario l’ortopedico di cui la Mamma Ultrà si fida ma non troppo: lei qualcosa di testa sua lo deve sempre fare e se la terapia prevede due sedute settimanali dal fisioterapista lei le prenota tre e se il medico sostiene che sono necessari due mesi di stop per una guarigione completa lei ne aggiunge uno ulteriore perché abbondare non fa mai male!