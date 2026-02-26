Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Pronostici Premier League

Pronostici Premier League: i nostri consigli per le gare della 28° giornata

Pronostici Premier League: analisi completa delle partite, statistiche e possibili sorprese del turno.

Feb 26, 20261 Lettura
EDITORIAL USE ONLY No use with unauthorised audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications. Mandatory Credit: Photo by Ian Stephen/Action Plus/Shutterstock (15515080ai) Moisés Caicedo of Chelsea celebrates scoring Chelsea's first goal in the 17th minute with Enzo Fernández of Chelsea; Stamford Bridge, Chelsea, London, England: Premier League Football, Chelsea versus Liverpool. Chelsea v Liverpool, Premier League, Football, Stamford Bridge, London, UK - 04 Oct 2025

La 28ª giornata di Premier League (27 febbraio – 1 marzo 2026) si apre con l’Arsenal ancora al comando (61 punti), ma il Manchester City (56 punti e una gara da recuperare) è in scia e non può più sbagliare. La lotta per il quarto posto vede il Manchester United (48) tentare l’allungo su Chelsea e Liverpool (45).

Ecco l’analisi e i consigli per i match di questo turno:

I Match Chiave

Arsenal vs Chelsea (Dom 1, 17:30): Il “Derby di Londra” che può decidere una stagione. I Gunners arrivano dal roboante 4-1 nel derby contro il Tottenham, mentre il Chelsea ha frenato in casa contro il Burnley (1-1). All’Emirates l’Arsenal parte favorito, ma i Blues hanno bisogno di punti per la zona Champions.

Leeds vs Manchester City (Sab 28, 18:30): Trasferta insidiosa per Guardiola ad Elland Road. Il City ha faticato per battere il Newcastle (2-1), mentre il Leeds è una squadra che in casa vende carissima la pelle. Obbligatorio vincere per il City per restare in scia.

Liverpool vs West Ham (Sab 28, 16:00): I Reds devono dare continuità alla vittoria di misura contro il Forest. Il West Ham è in piena crisi (18°) e ha la seconda peggior difesa del campionato: Anfield potrebbe essere una sentenza.

Man United vs Crystal Palace (Dom 1, 15:00): Lo United di Carrick è lanciatissimo dopo la vittoria nel finale a Goodison Park (1-0). Il Palace è una squadra fisica ma lo stato di grazia dei Red Devils suggerisce una vittoria interna.

Consigli Betting

Match Segno Consigliato Nota Flash
Arsenal – Chelsea 1 + Over 1.5 L’Arsenal in casa è quasi perfetto e il Chelsea fatica nei big match.
Leeds – Man City 2 (Vittoria City) La qualità di Haaland e De Bruyne dovrebbe prevalere sulla grinta del Leeds.
Liverpool – West Ham 1 + Over 2.5 Il West Ham concede troppo; Salah e compagni possono dilagare.
Wolves – Aston Villa 2 (Vittoria Villa) Il Wolves è ultimo e allo sbando, il Villa vuole blindare il 3° posto.
Newcastle – Everton X2 (Doppia Chance) Gara equilibrata: l’Everton nel nuovo stadio è solido, Newcastle stanco.

Il nostro “Top Pick”: Arsenal Vincente. La squadra di Arteta ha una maturità superiore e l’entusiasmo post-derby è alle stelle. Contro un Chelsea che fatica a trovare continuità sotto porta, l’1 fisso è la giocata del weekend.

Gioca responsabilmente. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni.

