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Pronostici Premier League

Pronostici Premier League: i nostri consigli per le gare della 34° giornata

Volata finale: l'Arsenal cerca il riscatto contro il Newcastle, mentre il City vola a Burnley per consolidare il primato.

Apr 24, 20262 Lettura
BRUGES, BELGIUM - DECEMBER 10: Noni Madueke of Arsenal celebrates scoring his team's second goal during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6 match between Club Brugge KV and Arsenal FC at Jan Breydelstadion on December 10, 2025 in Bruges, Belgium. (Photo by Alex Bierens de Haan - UEFA/UEFA via Getty Images)

La 34ª giornata di Premier League (24-27 aprile 2026) segna il sorpasso virtuale del Manchester City (70 punti) sull’Arsenal (70), grazie alla vittoria dei Citizens nello scontro diretto dello scorso weekend. La lotta per il titolo è ora una questione di centimetri, mentre la corsa Champions vede Manchester United e Aston Villa appaiate a 58 punti.

Ecco l’analisi e i pronostici per i match di questo weekend:

I Match Chiave

Arsenal vs Newcastle (Sab 25, 18:30): Dopo la batosta dell’Etihad, i Gunners devono ripartire subito all’Emirates. Il Newcastle (14°) è in una posizione di classifica deludente ma resta un avversario fisico. L’Arsenal ha la miglior difesa del torneo (26 gol subiti) e punterà sulla solidità per non perdere terreno.

Burnley vs Manchester City (Già giocata: 0-1): Il City ha fatto il suo dovere nell’anticipo infrasettimanale, espugnando Turf Moor grazie a un gol di misura. Con questo successo, Guardiola mette pressione all’Arsenal, obbligandolo a vincere ogni partita.

Liverpool vs Crystal Palace (Sab 25, 16:00): I Reds (5°) sono reduci dalla vittoria nel derby contro l’Everton. Ad Anfield arriva un Palace (13°) tranquillo: il Liverpool deve vincere per sperare ancora in un passo falso di United o Villa per la zona Champions.

Fulham vs Aston Villa (Sab 25, 13:30): Sfida caldissima per il quarto posto. Il Villa di Emery sta vivendo una stagione da sogno e affronta un Fulham (12°) altalenante. Una vittoria dei Villans a Craven Cottage metterebbe una seria ipoteca sulla qualificazione Champions.

Wolverhampton vs Tottenham (Sab 25, 16:00): Gli Spurs (18°) sono ufficialmente in zona retrocessione. La crisi è nerissima e la trasferta contro i Wolves (ultimi) è un drammatico scontro salvezza che somiglia a un’ultima spiaggia.

Consigli Betting

Match Segno Consigliato Nota Flash
Arsenal – Newcastle 1 (Vittoria Arsenal) Obbligo di riscatto per Arteta; l’Emirates sarà una bolgia.
Liverpool – Palace 1 + Gol Liverpool favorito, ma la difesa di Slot concede spesso qualcosa.
Fulham – Aston Villa X2 + Over 1.5 Il Villa ha una marcia in più e punta dritto alla Champions.
Wolves – Tottenham X (Pareggio) Due squadre in crisi profonda; la paura di perdere prevarrà.
West Ham – Everton 1X (Doppia Chance) Hammers favoriti in casa dopo il 4-0 rifilato ai Wolves.
Man Utd – Brentford 1 (Vittoria United) Posticipo del lunedì: i Red Devils devono blindare il podio.
Sunderland – Forest Under 2.5 Stasera al Stadium of Light si prevede una gara molto bloccata.

Il “Top Pick” di Premier

Vittoria Arsenal (Segno 1) contro il Newcastle. I Gunners hanno dimostrato durante tutta la stagione una resilienza incredibile. Dopo aver perso la testa della classifica, la reazione contro una squadra che non ha più grandi obiettivi come il Newcastle è quasi certa. La quota per l’ “1” fisso è la base per le giocate del sabato.

Gioca responsabilmente. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni.

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