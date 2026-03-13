Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Pronostici Serie A

Pronostici Serie A: i nostri consigli per le gare della 29° giornata

Pronostici Serie A: analisi completa delle partite, statistiche e possibili sorprese del turno.

Mar 13, 20261 Lettura
MANCHESTER, ENGLAND - SEPTEMBER 18: Kevin De Bruyne of Napoli looks on during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 match between Manchester City and SSC Napoli at City of Manchester Stadium on September 18, 2025 in Manchester, England. (Photo by Jan Kruger - UEFA/UEFA via Getty Images)

Siamo arrivati alla 29ª giornata di Serie A (13-16 marzo 2026). La classifica è caldissima: l’Inter (67 punti) ha appena vinto il derby allungando a +7 sul Milan (60), mentre la lotta per il quarto posto è un vero corpo a corpo tra Como, Roma (51) e Juventus (50).

Ecco l’analisi e i consigli per i match di questo weekend:

I Match Chiave

Inter vs Atalanta (Sab 14, 15:00): Il big match di San Siro. L’Inter vuole blindare lo scudetto dopo il trionfo nel derby, ma l’Atalanta (46 punti) è ferita dall’eliminazione in Champions e cerca punti vitali per rientrare nella corsa all’Europa che conta.

Lazio vs Milan (Dom 15, 20:45): I rossoneri devono reagire immediatamente alla sconfitta nel derby per non farsi scavalcare dal Napoli. La Lazio di Baroni è altalenante ma all’Olimpico sa trasformarsi: ci si aspetta una gara molto tesa.

Como vs Roma (Dom 15, 18:00): Un clamoroso scontro diretto per la Champions. La favola Como di Fabregas ospita la Roma di De Rossi; entrambe sono a quota 51 punti. Chi vince fa un passo enorme verso l’Europa dei grandi.

Udinese vs Juventus (Sab 14, 20:45): La Juve di Thiago Motta è chiamata a rispondere dopo il deludente pareggio contro la Roma. L’Udinese è a metà classifica e non ha grandi assilli, ma il Friuli è storicamente un campo difficile per i bianconeri.

Consigli Betting

Match Segno Consigliato Nota Flash
Inter – Atalanta 1 + Over 1.5 L’Inter in casa è quasi imbattibile e l’Atalanta concede spazi.
Lazio – Milan GOL Entrambe hanno difese che tendono a distrarsi nei big match.
Como – Roma X2 + Under 3.5 Gara bloccata dalla tensione; la Roma ha più esperienza in questi scontri.
Napoli – Lecce 1 (Vittoria Napoli) Conte vuole approfittare degli scontri diretti altrui per il podio.
Udinese – Juventus 2 (Vittoria Juve) I bianconeri non possono più sbagliare per non uscire dalla zona UCL.
Torino – Parma Under 2.5 Anticipo del venerdì tra due squadre che faticano a segnare.

Il “Top Pick”

Napoli Vincente (Segno 1). Il Napoli ospita un Lecce che lotta per la salvezza ma che ha evidenti limiti tecnici fuori casa. Dopo i risultati dell’ultimo turno, gli azzurri di Conte hanno l’occasione d’oro per consolidare il terzo posto e mettere pressione al Milan.

Gioca responsabilmente. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni.

