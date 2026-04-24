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Pronostici Serie A: i nostri consigli per le gare della 33° giornata

Countdown Scudetto: l'Inter fa visita al Torino, mentre il Milan ospita la Juve nel big match per l'Europa che conta.

Apr 24, 20262 Lettura
Federico Dimarco and Marcus Thuram of Inter FC celebrating after a goal during the Italian Serie A football match between Inter FC and Pisa Sporting Club on January 23th, 2026 at Giuseppe Meazza San Siro Siro stadium in Milan, Italy. Photo Tiziano Ballabio

La 34ª giornata di Serie A (24-27 aprile 2026) si apre ufficialmente stasera allo Stadio Maradona. L’Inter (78 punti) ha un vantaggio rassicurante di 12 punti sulle inseguitrici Milan e Napoli (entrambe a 66), ma il big match di San Siro tra rossoneri e bianconeri potrebbe rimescolare le carte per il podio.

Ecco l’analisi e i consigli per i match di questo weekend:

I Match Chiave

Milan vs Juventus (Dom 26, 20:45): Il posticipo domenicale è una vera finale per il secondo posto. Il Milan deve riscattare la batosta interna subita dall’Udinese (0-3), mentre la Juve di Thiago Motta è reduce da due vittorie consecutive e vuole il sorpasso. Sarà una gara bloccata, decisa dai singoli.

Napoli vs Cremonese (Stasera, ore 20:45): L’anticipo del venerdì è un test fondamentale per Conte. Dopo il KO interno con la Lazio, il Napoli non può più sbagliare contro una Cremonese (17ª) in piena lotta salvezza. Al Maradona ci si aspetta una reazione rabbiosa degli azzurri.

Torino vs Inter (Dom 26, 18:00): L’Inter vola a Torino per avvicinarsi ulteriormente alla matematica certezza del titolo. I granata sono solidi a metà classifica, ma la squadra di Inzaghi, forte dei 78 gol segnati finora, parte nettamente favorita.

Bologna vs Roma (Sab 25, 18:00): Scontro diretto per l’Europa League. Il Bologna (8°) cerca di rientrare in corsa, ma la Roma (6ª) è reduce dal pareggio con l’Atalanta e ha dimostrato una solidità difensiva ritrovata.

Genoa vs Como (Dom 26, 15:00): Il “Derby dei Laghi e del Mare”. Il Como (5°) continua a sognare la Champions League e non vuole fermarsi dopo la sconfitta onorevole contro l’Inter. Il Genoa in casa è però un avversario tignoso che ha appena battuto il Pisa.

Consigli Betting

Match Segno Consigliato Nota Flash
Napoli – Cremonese 1 + No Gol Il Napoli deve blindare la difesa e vincere senza patemi stasera.
Bologna – Roma X (Pareggio) Due squadre molto tattiche; il pari potrebbe accontentare entrambi.
Hellas Verona – Lecce 1 (Vittoria Verona) Scontro salvezza: il fattore Bentegodi sarà l’arma in più per l’Hellas.
Torino – Inter 2 (Vittoria Inter) I nerazzurri viaggiano spediti verso lo scudetto: qualità troppo alta.
Milan – Juventus Under 2.5 La tensione è altissima; difficilmente vedremo molti gol a San Siro.
Fiorentina – Sassuolo GOL La Viola gioca un calcio offensivo ma concede sempre spazi ai neroverdi.
Lazio – Udinese 1 (Vittoria Lazio) Posticipo del lunedì: i biancocelesti sono in fiducia dopo il colpo a Napoli.

Il “Top Pick” di Serie A

Vittoria Napoli (Segno 1) contro la Cremonese. La squadra di Conte ha l’obbligo morale di cancellare lo 0-2 subito dalla Lazio. Contro la seconda peggior difesa esterna del campionato, il Napoli ha tutto per sbloccarla subito e gestire la gara. L’ “1” fisso è la base più solida del weekend.

Gioca responsabilmente. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni.

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