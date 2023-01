Rory McIlroy:”Ho raggiunto il massimo dal mio golf. Voglio vincere la Ryder Cup”

È stato un anno importante per Rory McIlroy. Tre vittorie, un altro titolo FedEx Cup, un ritorno al numero 1 mondiale ed europeo hanno portato il 33enne dell’Irlanda del Nord sotto i riflettori globali come mai prima d’ora. Nella lunga intervista rilasciata a golfnews.co.uk, Rory ripercorre l’anno appena concluso con lo status di statista senior del golf professionista verso il 2023 e la sua sedicesima stagione in tournée.

Quando hai iniziato la tua carriera professionale nel 2007, quali ambizioni o aspettative ti riponevi e come guardi indietro a ciò che hai raggiunto finora?

Può sembrare un po’ un cliché, ma penso di aver fatto un passo alla volta. Volevo ottenere la mia tessera European Tour e, una volta fatto, volevo giocare nelle major e nei campionati mondiali di golf. Non ho iniziato con grandi ambizioni. Volevo solo diventare il miglior giocatore di golf, e se questo significava che ero a un certo livello o ai livelli che ho raggiunto, ho sempre cercato di ottenere il meglio da me stesso.

Quando ripenso agli ultimi 15 anni, so di aver avuto una carriera piuttosto straordinaria e mi ha fornito una vita straordinaria e mi ha permesso di fare cose straordinarie, ma devi sempre ricordare da dove partito. A volte devo darmi un pizzicotto e cercare di dare un po’ di prospettiva alle cose, poiché so di essere incredibilmente privilegiato ad essere nella posizione in cui mi trovo oggi. Sto realizzando i miei sogni d’infanzia, e non tutti riescono a farlo, quindi è una posizione incredibile in cui trovarsi.

Quest’anno sei stato in ottima forma e negli ultimi mesi hai ottenuto ottimi risultati. Quali sono i tuoi principali risultati dal 2022?

Sì, è stato fantastico. Sento che quasi ogni volta che l’ho tirato su quest’anno, sono stato in lizza di domenica. Ovviamente non vincerai ogni settimana, ma se ti dai una possibilità almeno ogni settimana, è davvero un buon inizio. Finché continuo a mettermi in buone posizioni, continuo a darmi possibilità di vincere, questo è ciò di cui sono davvero contento. Anche tornare al numero 1 del mondo, visto dov’ero un anno fa, mi rende orgoglioso. Ho lavorato così duramente negli ultimi 12 mesi per tornare in questo posto. Mi sento come se mi stessi godendo il gioco più che mai. Adoro il gioco del golf. Quando esco e gioco con quella gioia, i risultati sono stati buoni e potrebbe continuare a lungo. Un’altra cosa di cui sono davvero orgoglioso è che non sento di dover fare affidamento su un aspetto del mio gioco per farmi entrare in lizza. Se la mia guida non è proprio lì, allora il mio putter mi salva. Se il mio putter non c’è, il mio gioco con il ferro mi salva. Mi sento come quando arrivi a questo livello, è come, ok, come puoi fare quei miglioramenti incrementali per migliorare, e penso che il mio obiettivo sia stato solo quello di diventare un giocatore di golf più completo e mi sento come se fossi in viaggio a farlo. Sono un giocatore di golf completo come non lo sono mai stato, e spero di poter continuare su questa strada.

Ovviamente è stato un anno di grandi successi, ma quanto tempo ti ci è voluto per superare la delusione di non aver vinto l’Open Championship quest’anno, soprattutto dopo essere entrato in una posizione così forte?

Una volta terminato l’Open, ho semplicemente reimpostato i miei obiettivi su come pensavo sarebbe stata una stagione di successo, ed è quello che sono partito e ho fatto ed è quello che sono stato in grado di ottenere. Ovviamente mi è dispiaciuto non aver vinto al St Andrews, ma in questa partita si perde più spesso di quanto si vince, quindi non potevo permettermi di sedermi a deprimermi a metà stagione, dovevo guardare avanti e vedere come avrei potrei sfruttare al meglio il resto dell’anno, cosa che penso di essere stato in grado di fare.Mi sento come ogni volta che ho avuto una battuta d’arresto nella mia carriera, che si tratti di perdere un taglio, perdere la possibilità di vincere un torneo, cercare di ottenere la mia prima vittoria al Tour europeo o vincere il mio primo campionato importante, mi sento come Sono stato in grado di riprendermi da alcune avversità. È stata una curva di apprendimento, ma penso che la mia resilienza e la mia capacità di rispondere alle battute d’arresto sia una delle cose di cui guarderò indietro alla mia carriera tra 20 anni e di cui sarò più orgoglioso.

Con l’impegno di giocare 20 eventi nel PGA Tour la prossima stagione, è difficile immaginare come riuscirai a trovare così tanto tempo per giocare in Europa. Come sarà il tuo programma per il DP World Tour della prossima stagione?

Più o meno come nelle ultime stagioni, a dire il vero. Ho ambientato la mia vita negli Stati Uniti, ed è lì che si trova la mia famiglia ora, quindi il PGA Tour è dove continuerò a giocare la maggior parte del mio golf, ma continuerò a giocare negli eventi del DP World Tour dove si adatta il mio programma e dove sento di poter e dover giocare. Sono una persona ambiziosa. Voglio giocare dove giocano i migliori giocatori e negli ultimi dieci anni o più, i migliori giocatori hanno giocato prevalentemente negli Stati Uniti. Ci sono molti cambiamenti in corso in questo momento nei programmi, ma probabilmente non verranno implementati completamente fino al 2024, quando il PGA Tour inizierà la sua stagione dell’anno solare, piuttosto che la stagione avvolgente che attualmente opera. Penso che sarà allora che inizieranno a vedere correttamente i vantaggi della partnership strategica tra il PGA Tour e il DP World Tour. Sbloccherà più di un programma globale con alcuni dei più grandi eventi europei incorporati in quel periodo da gennaio ad agosto. I due tour si svolgeranno fianco a fianco e, sebbene ciò significhi che probabilmente non giocherò presto al Dutch Open, o ad alcuni degli eventi minori, eventi più co-sanzionati attireranno field più forti e questo può solo essere positivo per gli sponsor e per i fan che vanno avanti.



Vedi un momento in cui il PGA Tour, il DP World Tour e il LIV Golf si siederanno e risolveranno le cose, o abbiamo raggiunto un vicolo cieco e il golf sarà diviso per sempre?

Ho sempre detto che penso che ci sia un tempo e un luogo in cui tutti coloro che sono coinvolti dovrebbero sedersi e provare a lavorare insieme. È molto difficile che ciò accada in questo momento quando ci sono tutte queste cause legali in corso. C’è ovviamente questo caso giudiziario che accadrà a febbraio con il DP World Tour e poi quello negli Stati Uniti alla fine del prossimo anno, quindi è molto difficile sapere cosa succederà. C’è una linea temporale naturale per lasciare che le temperature si stabilizzino un po’ e le persone possono forse entrare in quelle mediazioni con le teste più fredde e non essere così emotive per tutto ciò. Ma guarda, non voglio un gioco frammentato. Non ho mai. Il gioco del golf – a livello professionistico – si sta sgretolando in questo momento e questo non fa bene a nessuno. Non va bene per i giocatori in qualunque tour si trovino. In un mondo ideale, vuoi che i migliori giocatori competano l’uno contro l’altro tutto il tempo, o almeno per la maggior parte del tempo, e attualmente ciò non accade. Quindi, sono dalla parte di tutti coloro che si siedono intorno al tavolo e cercano di capire qualcosa.

Pensi che agli eventi LIV Golf debbano essere assegnati punti per la classifica mondiale?

Vorrei sicuramente che i migliori giocatori del mondo fossero classificati di conseguenza. Penso che Dustin Johnson sia da qualche parte intorno al 100esimo, quindi non è un riflesso accurato di dove si trova nel gioco. Ma allo stesso tempo, non puoi creare le tue regole. Ci sono dei criteri da rispettare e tutti sanno quali sono. Non ho problemi con i giocatori di LIV che ottengono punti per la classifica mondiale, ma gli eventi devono soddisfare i criteri stabiliti dall’OWGR e, se non li soddisfi, sarà difficile giustificare il motivo per cui dovresti averli.

Infine, molto probabilmente il prossimo anno la squadra della Ryder Cup europea avrà un aspetto molto diverso, con una nuova generazione di giocatori in arrivo e alcuni dei giocatori più anziani che sono passati al LIV Golf o hanno perso la forma. Come valuti le possibilità dell’Europa contro quella che, sulla carta, sembra sempre una forte squadra statunitense?

Come dici tu, il nostro team della Ryder Cup avrà un aspetto molto diverso l’anno prossimo, così come il team americano in una certa misura. Ci saranno parecchi debuttanti in entrambe le squadre, immagino. L’Europa ha avuto una corsa incredibile nella Ryder Cup negli ultimi due decenni e non abbiamo perso una gara casalinga da 30 anni. La squadra statunitense è molto, molto forte e non ha molto tessuto cicatriziale rispetto ad alcune delle squadre passate. Hanno molti dei loro accoppiamenti bloccati e, grazie alla Presidents Cup, hanno la possibilità di farlo ogni anno, il che penso li avvantaggi enormemente. Penso che la Hero Cup, che sostituisce quello che una volta era il Seve Trophy, sarà molto utile per noi il prossimo anno e ci aiuterà tutti a farci un’idea della squadra e di Luke [Donald] e dei ragazzi per aiutare a formulare un piano. Come ho detto qualche settimana fa, quando giocavo all’Open d’Italia, è tempo di ringiovanire la squadra della Ryder Cup europea. Abbiamo bisogno di insanguinare alcuni nuovi ragazzi e una Ryder Cup casalinga è il modo migliore per farlo. Hai il pubblico che agisce come il tredicesimo giocatore dalla tua parte, e se riesci a presentare alcuni di questi nuovi ragazzi alla squadra, allora è il modo migliore per farlo. Ma, naturalmente, saremo gli ingranaggi inferiori che andranno in Italia e con quanto è giovane questa squadra americana, sembra che saranno molto forti per molto tempo. Ad ogni modo, sono eccitato. È una nuova sfida, una nuova sfida, ci saranno molti volti nuovi e sono entusiasta di farne parte.

