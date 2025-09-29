Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Golf

Ryder Cup 2025: trionfo Europa, battuti gli USA 15-13

Lowry decisivo: il trofeo torna oltre Atlantico

Set 29, 20251 Lettura
FARMINGDALE, NY - SEPTEMBER 28: Shane Lowry, Tommy Fleetwood, Robert MacIntyre, Rasmus Hojgaard, Tyrrell Hatton, Justin Rose, Captain Luke Donald, Jon Rahm, Sepp Straka, Matt Fitzpatrick, Ludvig Aberg, Rory McIlroy, and Viktor Hovland of Team Europe pose with the Ryder Cup after winning the 2025 Ryder Cup on the Black Course at Bethpage State Park on Sunday, September 28, 2025 in Farmingdale, New York. (Photo by Scott Taetsch/PGA of America)

Il Team Europe conquista la Ryder Cup 2025 vincendo per 15-13 contro gli Stati Uniti al Bethpage State Park di New York. Decisivo Shane Lowry, autore del birdie alla 18ª che ha garantito il punto necessario per riportare il trofeo in Europa 13 anni dopo il “miracolo di Medinah”.

Gli uomini di Luke Donald, partiti da un vantaggio record di 11,5-4,5 dopo i doppi, hanno sofferto la rimonta americana nei singoli. A firmare il successo, oltre a Lowry, anche i pari di Hatton e MacIntyre.

Per l’Europa si tratta di una vittoria dal sapore speciale: vincere negli Stati Uniti resta l’impresa più difficile, e questa volta è riuscita grazie alla solidità del gruppo e alla freddezza nei momenti decisivi.

