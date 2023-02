Sottil amaro:”Lavoriamo duro, ci manca il mestiere”

Se gli piaccia andare sulle montagne russe al luna park non si sa. Di certo non gli piace che lo faccia la sua Udinese sul rettangolo verde. Perché, contro lo Spezia, ai friulani è accaduto esattamente questo: in svantaggio, poi in parità, in vantaggio e poi di nuovo ripreso. Un copione che Andrea Sottil non vorrebbe più vedere in replica: “l’approccio – esordisce – non è stato brutto, abbiamo creato due chance ma mi sono stufato di prendere certi gol, perché poi si rischia di prendere in giro tifosi e addetti ai lavori. Come si fa a prendere il primo gol? Non possiamo concedere certe occasioni allo Spezia”.

Sottil, per sua stessa ammissione, si sta spaccando in quattro il cervello per trovare la soluzione ottimale: “questa squadra- prosegue- lavora durissimo, nulla da dirle, si applicano e danno tutto, è una squadra che gioca e sa quello che deve fare contro uno Spezia insidioso”. Ma, proprio per questo, non gli riesce concepibile che i suoi siano usciti con un solo punto in tasca e oltretutto in superiorità numerica. “Ci sta mancando il mestiere – chiosa – stiamo facendo di tutto per superare questo momento , poi dobbiamo fare fallo e non facciamo fallo, oggi se non l’abbiamo vinta è colpa nostra”.

Ma i rammarici di Sottil non si chiudono qui. Nel conto ci mette anche alcuni episodi che potevano avere, a suo dire, una diversa considerazione da parte del direttore di gara. “Siamo ancora in attesa del primo rigore- conclude – però ripenso ai primi venti minuti, i ragazzi mi ascoltano sempre, in quei primi venti minuti andava gestita diversamente, poi se lo Spezia ti fa il gran gol applaudiamo ma ogni volta ci ritroviamo invece a commentare regali da parte nostra”. Insomma, per Sottil la parola d’ordine è resettare. Anche perchè, a bussare alla porta, è la sfida contro un’Atalanta affamata dopo due sconfitte di fila.