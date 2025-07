Strefezza lascia il Como: ufficiale il trasferimento all’Olympiakos

Grosso grasso matrimonio greco sull’asse Como-Atene: Gabriel Strefezza, l’esterno offensivo brasiliano classe 1997, lascia il Como e la Serie A per approdare all’Olympiakos, club di punta della Super League Ellada. L’operazione, conclusa nelle ultime ore, segna la fine dell’avventura italiana di Espeto, come era soprannominato ai tempi del Lecce, che dopo anni di ottime prestazioni tra Lecce e Como si prepara a una nuova sfida in Europa, con la prospettiva di disputare la Champions League. L’accordo tra il Como e la società del Pireo si è chiuso per una cifra di circa 8 milioni di euro, bonus compresi, anche se alcune indiscrezioni parlano di un’offerta che potrebbe aver raggiunto i 10 milioni. Strefezza ha firmato un contratto quadriennale con il club greco, valido fino al 2029, con un ingaggio che si aggira tra 1,3 e 1,6 milioni di euro a stagione. Sara uno dei giocatori meglio stipendiati della rosa.

L’operazione è stata fortemente voluta dal presidente dell’Olympiakos, il magnate Vaggelis Marinakis (proprietario anche del Nottingham Forest), che si è recato personalmente in Italia per finalizzare i dettagli con la dirigenza del Como. Il tecnico biancorosso Mendilibar ha dato il suo pieno consenso all’acquisto, vedendo in Strefezza il profilo ideale per rinforzare le corsie offensive della squadra, grazie alla sua versatilità, dinamismo e capacità di giocare su entrambe le fasce.

L’ala brasiliana, arrivata in Italia nel 2017 per vestire la maglia della SPAL, si è fatta conoscere soprattutto con il Lecce, dove ha collezionato 89 presenze in Serie A, segnando 23 gol e fornendo 10 assist. Passato al Como a gennaio 2024, inizialmente in prestito e poi a titolo definitivo, l’oriundo è stato un pilastro della squadra di Cesc Fàbregas, contribuendo alla promozione in Serie A e alla successiva salvezza. Nella stagione 2024/2025, Strefezza ha disputato 37 partite di campionato, mettendo a segno 6 gol e 4 assist, confermandosi un elemento chiave per i lariani.

Per la Gazzetta, la decisione di lasciare il Como è stata presa dallo stesso Strefezza, attratto dalla possibilità di giocare la Champions League dopo tanta gavetta e dalla crescente concorrenza per un posto da titolare nella rosa di Fàbregas. Intervistato all’aeroporto di Linate prima di imbarcarsi per la Grecia, il giocatore ha dichiarato: “Sono pronto e carico. La Champions League? Sarà una bella emozione, non vedo l’ora di cominciare. Ai tifosi del Como dico grazie, da oggi mi aggiungerò a loro”.

Un addio che lascia il segno

Per i tifosi del Como e gli appassionati di estetica calcistica, la partenza di Strefezza rappresenta una perdita significativa. Amato per la sua capacità di saltare l’uomo, la rapidità e il contributo offensivo, l’esterno brasiliano è stato uno dei protagonisti delle ultime stagioni in Serie A. L’Olympiakos, dal canto suo, si assicura un giocatore di qualità, affamato, pronto a fare la differenza in una squadra di vertice, seppur di un campionato minore.

Il trasferimento di Strefezza non è l’unico movimento in uscita per i lariani, che stanno riducendo la rosa per finanziare nuovi acquisti dopo i pesanti investimenti fatti su Baturina, Perrone e Jesús Rodríguez. Tra le altre cessioni, spiccano quella di Luca Mazzitelli al Cagliari e il prestito di Alieu Fadera al Sassuolo. Il club lariano, sotto le indicazioni del tecnico catalano, continua a essere attivo sul mercato, con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva per la stagione. Sarà arrivato il momento di fare l’all-in su Morata, come si parla ormai da settimane?

Con Strefezza pronto a iniziare la sua nuova avventura in Grecia, il Como saluta un assoluto protagonista delle ultime stagioni, mentre l’Olympiakos accoglie un rinforzo di spessore per sognare in grande, sia in patria che in Europa.