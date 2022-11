Vittoria “wire-to-wire” per Tony Finau in Texas. L’americano, in testa dall’inizio alla fine, con un totale di 264 (65 62 68 69, -16) colpi ha dominato lo Houston Open, torneo del PGA Tour di golf che ha visto il connazionale Tyson Alexander classificarsi 2/o con 268 (-12) davanti all’inglese Ben Taylor, 3/o con 269 (-11) e al miglior risultato in carriera sul circuito. Al Memorial Park GC (par 70), Francesco Molinari non è andato oltre il 47/o posto con 282 (69 71 72 70, +2). Unico azzurro in gara, ha chiuso il quarto round in 70 (par) colpi, realizzando quattro birdie e altrettanti bogey.

Niente da fare per Scottie Scheffler. Lo statunitense nel giro conclusivo è risalito dalla 25/a alla 9/a posizione con 274 (70 66 71 67, -6) e conquistato la seconda Top 10 consecutiva dopo il 3/o posto in rimonta al World Wide Technology Championship at Mayakoba, in Messico. Due risultati che non gli hanno però permesso di tornare al primo posto del ranking mondiale, occupato ancora dal nordirlandese Rory McIlroy. Per riprendersi lo scettro, Scheffler in Texas avrebbe dovuto infatti vincere.

Competizione dunque dominata da Finau, al quinto successo (in 188 apparizioni) sul PGA Tour, il terzo del 2022. Un exploit, questo, che ha permesso al 33enne di Salt Lake City (Utah) di risalire dalla 15/a alla 12/a piazza del world ranking. Attualmente 7/o nella FedEx Cup, l’impresa ha fruttato a Finau 1.512.000 dollari a fronte di un montepremi complessivo di 8.400.000. Con l’americano che, dal 17 al 20 novembre in Georgia (Usa), sarà tra i protagonisti più attesi del RSM Classic, evento che vedrà in campo, tra gli altri, anche Francesco Molinari.

(Fonte: ANSA)

L’articolo Tony Finau domina nello Houston Open, Scheffler chiude al 9°, 47° F. Molinari proviene da Golf Magazine.