Como

Ufficiale: Alvaro Morata è un nuovo giocatore del Como

Dopo la breve esperienza al Milan e successivamente il passaggio al Galatasaray, l’ex Juve punta al riscatto

Ago 12, 20251 Lettura
COLOGNE, GERMANY - JUNE 30: Alvaro Morata of Spain looks on as he warms up prior to the UEFA EURO 2024 round of 16 match between Spain and Georgia at Cologne Stadium on June 30, 2024 in Cologne, Germany. (Photo by Harriet Lander - UEFA/UEFA via Getty Images)

Nelle ultime settimane si è parlato tanto del futuro dello spagnolo Morata. Dopo aver lasciato il club turco con una lettera molto dura nei confronti della società, torna in Italia per l’ennesima volta, con Fàbregas pronto ad utilizzarlo nel prossimo campionato.

Il Como in questo momento può essere soddisfatto per il mercato esercitato in questo momento, e i tifosi non possono far altro che apprezzare quanto fatto dalla dirigenza per puntare ad un piazzamento migliore rispetto a quello della passata stagione.

La stagione di morata: da punto di riferimento alla rinascita

Morata è dispiaciuto per come sia andata la sua annata, fatta di buone sensazioni ad inizio campionato per poi finire nel dimenticatoio: 6 mesi con la maglia del Milan per poi finire in prestito con diritto di riscatto per 10 milioni al Galatasaray, con uno scarso rendimento viste le sue 12 presenze e 6 reti con la maglia giallorossa.

Ora è tempo nuovamente di fare le valigie e tornare in Italia, dove lo aspetta il Como di Fàbregas che nella scorsa stagione si è piazzato al 10° posto, concludendo il campionato con 49 punti.

Il gioco dell’ex centrocampista del Barcellona potrebbe essere funzionale e adatto per le sue caratteristiche e i suoi modi di inserimento sempre ai limiti del fuorigioco. La rapidità con cui il club gestisce il pallone e porta i suoi uomini in area di rigore potrebbe aiutare e non poco l’attaccante, e se le cose dovessero andare per il meglio, la chiamata della propria nazionale potrebbe tornare di moda, con il grande impegno delle qualificazioni in vista del Mondiale 2026.

La fiducia è tanta e reciproca, dato l’ottimo rapporto e la grande stima sin dai tempi del Chelsea di Antonio Conte (attuale tecnico del Napoli), il quale sarà felicissimo di trovare 2 suoi ex allievi sfidarsi in Serie A, seppur con obiettivi completamente diversi.

La testa ora è concentrata solo sul campo, sempre con quella voglia e fame di buttare la palla in rete da vero uomo d’area di rigore. In programma è presente sul calendario il primo turno di Coppa Italia: un test per riscaldare muscoli e mente, per poi concentrarsi solo sulla Serie A, con la speranza di non avere più continui sbalzi d’umore che potrebbero compromettergli nuovamente la stagione e ricominciare da zero ancora una volta.

