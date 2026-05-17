Xabi Alonso al Chelsea: ufficiale il nuovo corso dei Blues

Il Chelsea FC ha scelto il suo nuovo comandante: Xabi Alonso è ufficialmente il nuovo allenatore dei Blues. Dopo la parentesi negativa al Real Madrid, il tecnico spagnolo torna subito in pista e firma un contratto quadriennale con il club londinese, assumendo l’incarico dal 1° luglio 2026. Una scelta forte da parte della dirigenza, che punta sull’ex allenatore del Bayer 04 Leverkusen per inaugurare una nuova era tecnica e riportare il club stabilmente ai vertici della Premier League e d’Europa.

Le prime parole di Xabi Alonso

Nel suo primo messaggio da allenatore del Chelsea, Alonso ha subito evidenziato entusiasmo e ambizione: “Il Chelsea è uno dei club più grandi del calcio mondiale”, ha dichiarato il tecnico spagnolo, sottolineando la volontà condivisa con proprietà e dirigenza di costruire una squadra competitiva e vincente. L’obiettivo è chiaro: creare una mentalità forte, valorizzare il talento presente in rosa e tornare a conquistare trofei. Parole che confermano la linea scelta dal club londinese, intenzionato ad affidarsi a un allenatore moderno, carismatico e con una precisa identità di gioco.

Il comunicato ufficiale dei Blues

Nel comunicato pubblicato dal club, il Chelsea ha definito Alonso “una delle figure più rispettate del calcio moderno”, evidenziando il percorso maturato tra Real Madrid e Bayer Leverkusen. Proprio in Germania, l’allenatore spagnolo aveva scritto la storia conquistando il primo titolo nazionale del club tedesco. La società londinese ha inoltre sottolineato come leadership, integrità e qualità tattiche abbiano inciso in modo decisivo sulla scelta finale. Stamford Bridge si prepara così ad accogliere un nuovo progetto tecnico con l’obiettivo di riportare il Chelsea ai livelli che hanno segnato la sua storia recente.