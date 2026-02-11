Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Coppa Italia

Bologna-Lazio, le probabili formazioni, orario e diretta tv

La sfida delicata valida per i quarti di finale si giocherà al Dall’Ara, che mette sulle spine le posizioni dei rispettivi allenatori

Feb 11, 20261 Lettura
ROME, ITALY - NOVEMBER 07: Alessio Romagnoli of Lazio warms up prior to the UEFA Europa League 2024/25 League Phase MD4 match between S.S. Lazio and FC Porto at Stadio Olimpico on November 07, 2024 in Rome, Italy. (Photo by Tullio Puglia - UEFA/UEFA via Getty Images)

Dopo la sorprendente vittoria del Como contro il Napoli al ‘Maradona’ che ha visto le due squadre protagoniste in una incredibile lotteria ai calci di rigore, ora è il momento dell’ultimo atto di questi quarti di finale di ‘Coppa Italia Frecciarossa’. In campo scenderanno il Bologna di Vincenzo Italiano, che disputerà il match in casa da campioni in carica del torneo e la Lazio, reduce dal 2-2 in campionato sorprendente contro la Juventus di Luciano Spalletti.

Il pareggio contro una “big” nella scorsa settimana potrebbe rappresentare un punto di svolta per la squadra della ‘Capitale’, e uscire proprio in questo momento sarebbe una disfatta clamorosa vista la posizione non ottimale in classifica, e veder sfumare sin da subito l’unico trofeo a disposizione non può essere sicuramente rassicurante visti soprattutto gli atteggiamenti dei tifosi in quest’ultimo periodo, a suon di proteste e striscioni contro un mercato invernale non all’altezza gestito sempre dal solito Lotito.

Di fronte avranno un Bologna sicuramente con il morale per terra dopo l’ennesima sconfitta della stagione (quarta consecutiva), l’ultima nel derby contro il Parma per 0-1, registrando dunque 32 gol fatti e 31 subiti, segno di uno squilibrio e crepa che si è creata tra Italiano e la propria rosa. Squadra irriconoscibile nell’ultimo periodo, Orsolini non brilla più come un tempo e questo mese è subito decisivo non solo per il match di questa sera, ma anche per l’Europa League con i play-off da disputare contro il Brann il prossimo giovedì, in un calendario molto denso e pieno di incontri clou che rischiano di mandare fuori giri i rossoblù. Lo scontro diretto è molto importante per difendere la coccarda disegnata sulla propria maglia e l’attenzione è obbligatoria, cercando di dimenticare il più possibile gli errori commessi in passato.

Le probabili formazioni di Bologna-Lazio

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Heggem, Lucumi, Miranda; Pobega, Freuler; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All: Vincenzo Italiano

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Pellegrini; Dele-Bashiru, Belahyane, Taylor; Cancellieri, Dia, Noslin. All: Maurizio Sarri

Bologna-Lazio, dove vedere il match in tv e streaming

La sfida tra le due squadre che scenderanno sul terreno di gioco a partire dalle ore 21:00 sarà possibile vederla in diretta e in chiaro su ‘ItaliaUno’ (tasto 6 del telecomando). In streaming si può ‘gustare’ la partita scaricando l’app “Mediaset Infinity”, oppure digitando i siti ‘www.mediasetinfinity.mediaset.it’ e ‘www.sportmediaset.it’.

