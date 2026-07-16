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Juventus

Celik alla Juventus: sfuma il rinnovo con la Roma, accordo a parametro zero

Il terzino turco cambia destinazione all’ultimo momento: i bianconeri anticipano la concorrenza e chiudono l’operazione.

Lug 16, 20261 Lettura

Sembrava ormai tutto definito per la permanenza di Zeki Celik alla Roma, ma il mercato regala un colpo di scena inatteso. Dopo settimane di trattative e un’intesa che appariva ormai raggiunta per il rinnovo del contratto, il futuro del terzino turco prenderà una direzione completamente diversa. Il difensore, infatti, è pronto a lasciare la Capitale a parametro zero per iniziare una nuova avventura con la Juventus.

Accordo ribaltato: Celik sceglie la Juventus

Fino a pochi giorni fa, Celik era atteso a Trigoria per la ripresa degli allenamenti prevista il 18 luglio, con la firma sul nuovo contratto considerata soltanto una formalità. Il precedente accordo era scaduto il 30 giugno, ma le parti avevano lavorato a lungo per arrivare a un’intesa che sembrava ormai definitiva.

Nelle ultime ore, però, lo scenario è cambiato radicalmente. La Juventus ha accelerato in gran segreto, convincendo il giocatore ad accettare un contratto triennale. Un’operazione condotta lontano dai riflettori e ormai definita, che consentirà ai bianconeri di assicurarsi un rinforzo d’esperienza senza sostenere costi per il cartellino.

Per la Roma si tratta di una svolta inattesa, mentre la Juventus aggiunge un nuovo tassello alla propria rosa in vista della prossima stagione, nella quale Celik sarà a disposizione di Luciano Spalletti e del direttore sportivo Frederic Massara, con l’obiettivo di affrontare al meglio anche il cammino in Europa League.

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Marzio Loggia
Marzio Loggia

Marzio Loggia segue il calcio tedesco e l’attualità del panorama calcistico internazionale, con particolare attenzione alla Bundesliga e alle competizioni europee. All’interno di Football Magazine realizza notizie, approfondimenti e analisi dedicate ai protagonisti del calcio tedesco e alle principali news del mondo del calcio.

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