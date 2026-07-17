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Juventus

Spalletti rilancia la Juventus:“Serve tempo, la rosa va completata”

Il tecnico bianconero presenta la nuova stagione, analizza le difficoltà dell’ultimo campionato, fissa gli obiettivi e fa il punto su mercato, Vlahovic e i nuovi acquisti.

Lug 17, 20261 Lettura
Luciano Spalletti head coach of Juventus FC during Coppa Italia 2025/26 match between Juventus FC and of Udinese Calcio at Allianz Stadium on December 02, 2025 in Turin, Italy - ph Giuliano Marchisciano

La nuova stagione della Juventus prende ufficialmente il via con le parole di Luciano Spalletti, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del primo impegno estivo contro il Basilea. Il tecnico bianconero ha tracciato un bilancio del recente passato, soffermandosi sull’esclusione dalla Champions League, sugli obiettivi del club e sulle strategie di mercato. Prima di affrontare i temi sportivi, l’allenatore ha dedicato un commosso pensiero all’amico Silvio Baldini, colpito dalla tragica scomparsa della figlia Valentina.

Il bilancio della scorsa stagione e gli obiettivi della Juventus

Spalletti non ha nascosto l’amarezza per il finale della passata stagione, ammettendo di aver vissuto le ultime settimane con un forte senso di responsabilità. “Si vive di risultati”, ha sottolineato il tecnico, spiegando di aver riflettuto a lungo su ciò che avrebbe potuto fare diversamente dopo il mancato raggiungimento della Champions League. L’allenatore ha evidenziato come la squadra abbia iniziato il nuovo percorso con maggiore consapevolezza, pur riconoscendo la necessità di intervenire sul mercato. Sul tema Scudetto, il messaggio è stato realistico: la Juventus deve prima completare la rosa e costruire basi solide, anche considerando le difficoltà legate al calendario e alle tempistiche influenzate dal prossimo Mondiale.

Vlahovic, mercato e fiducia nei nuovi acquisti

Tra gli argomenti più attesi della conferenza anche il futuro di Dusan Vlahovic, attualmente svincolato. Spalletti ha chiarito di aver fatto tutto ciò che rientrava nelle sue competenze tecniche, lasciando alla dirigenza gli aspetti economici della trattativa. Sul mercato, invece, il tecnico ha espresso piena fiducia nel lavoro della società. Parole di apprezzamento per Celik, definito un calciatore esperto e di forte personalità, capace di inserirsi rapidamente nel gruppo. Elogi anche per Ekhator, considerato un attaccante dal grande potenziale e con tutte le caratteristiche del centravanti moderno. La conclusione è un messaggio di fiducia: società e allenatore condividono la stessa linea d’azione per completare una rosa competitiva in vista della nuova stagione.

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