Christian Shpendi, il bomber del Cesena che fa sognare la Serie A

Per il Cesena è una miniera d’oro, con i suoi dieci gol (otto in campionato e due in Coppa Italia)in quindici presenze e il titolo di capocannoniere della cadetteria. Il potere di Christian Shpendi di trasformare in oro quasi ogni tiro che spedisce nelle porte avversarie non è certamente sfuggito al piano superiore del condominio della serie A che adesso si è messo in fila per cercare di accaparrarsene le prestazioni. A volerlo, al momento, sono soprattutto in due, ovvero Atalanta e Cagliari.

TuttoCesena riferisce però anche di un lievitare dell’interesse verso il nazionale under 21 albanese anche da parte di Napoli, Fiorentina, Torino e Como. Insomma, una concorrenza agguerrita che preoccupa non poco i romagnoli, in grado al momento di offrirgil la serie B laddove lui sta cercando in tutti modi di regalare loro il ritorno in una serie A assente in casa bianconera dalla stagione 2014-2015. A Cesena cercano di tenerselo stretto nella consapevolezza di avere trovato un novello Walter Schachner. E, specialmente, lo vogliono blindare proprio a questo punto del campionato dal momento che i romagnoli, provenienti dalla Lega Pro, stanno navigando soprattutto grazie a lui a un ottimo quarto posto che li porrebbe in condizione di disputare i playoff e , addirittura, di tentare la scalata a una clamorosa promozione diretta.

La dirigenza cesenate, insomma, vuole capitalizzare al massimo grado sul piano strettamente sportivo dal suo talento fratello di quello Stiven che invece sta cercando di dare man forte alla Carrarese per consentirle di restare in serie B. Sia come sia, l’attaccante albanese dei cavallucci, andando avanti di questo passo, sembra sempre più destinato a un palcoscenico di tutto rilievo. Che lui vorrebbe raggiungere, per sua stessa ammissione, con il Cesena “Indossare questa maglia- ha dichiarato qualche tempo fa su uno dei canali ufficiali dei bianconeri – è motivo di orgoglio e appartenenza, ogni volta che nello spogliatoio mi metto quella maglia sento di dover fare tutto per questa città e questi tifosi”. PIù chiaro di così.