Coppa Italia

Colpo Toro, Roma eliminata! A Gasperini non basta Arena

Succede di tutto all’Olimpico, il Torino batte 3-2 la Roma allo scadere e vola ai quarti di finale contro l’Inter

Gen 14, 20262 Lettura
Giovanni Simeone of Torino FC celebrates after scoring a goal during Serie A 2025/26 match between Torino FC and SSC Napoli at Olimpico Grande Torino Stadium on October 18, 2025 in Turin, Italy - ph Giuliano Marchisciano

ROMA- TORINO 2-3

La Mole ha la meglio sul Colosseo. Non senza sorpresa, il Torino di Marco Baroni stacca in extremis il biglietto per la semifinale di Coppa Italia dove l’attende l’Inter spezzando i sogni di gloria della Roma di Gian Piero Gasperini grazie alla vittoria per 3-2 all’Olimpico. La partita sembrava ormai destinata ai calci di rigore con la squadra giallorossa che era stata capace di rimontare due volte lo svantaggio, l’ultima delle quali con il giovane di belle speranze ed ex Pescara Arena ma i granata ci hanno creduto sino al termine e si sono messi in tasca una qualificazione tutto sommato meritata. L’avvio delle ostilità è favorevole ai capitolini, al 3′ Pisilli ci prova dal limite su assist di Soulè ma Paleari devia con pronezza. Al 14′ i granata chiedono il cartellino rosso per un intervento su Gineitis lanciato a rete da parte di Rensch ma l’arbitro Kevin Bonacina si limita a estrarre il cartellino giallo. Con il passare dei minuti, la squadra di Baroni prende confidenza. Al 16′ Coco mette alto di poco su punizione e al 22′ Adams conclude oltre la traversa. Al minuto 24 la Roma riprende a mettere il naso dalle parti della porta ospite ma il tiro di Wesley su assist di El Shaarawy non è baciato dalla precisione. Non meglio va allo stesso El Shaarawy al minuto 29 con una conclusione alta di poco. Al minuto 35 il Torino riesce a mettere la freccia con un tiro dal limite di Adams che, su assist di Vlasic, segna la quarta rete stagionale.

A inizio ripresa Gasperini manda in campo Ndicka, reduce dalla Coppa d’Africa, per uno spento Ziolkowski. Al 2′ arriva il pareggio giallorosso con Mario Hermoso che, su assist di Bailey, prima fa un tunnell all’ex Hellas Verona Tameze e poi infila Paleari. Al 7′, però, il Torino rimette la freccia ancora con Adams e sempre in tandem con un Vlasic ancora una volta ispirato in fase di rifinitura. All’8′ Abouhkhlal ha l’occasione per l’ulteriore allungo ma la sciupa malamente. Gasperini si gioca la carta Dybala, l’ex Juventus cerca subito di ringraziare a modo suo perla fiducia accordatagli ma il suo sinistro è deviato in corner da Paleari. Al 32′ giunge la replica granata con un tiro dal limite di Njie che Svilar devia in corner. Inspiegabilmente Bonacina assegna però agli ospiti la rimessa dal fondo. Gasperini cerca di dare un ulteriore pungiglione all’attacco e inserisce il sedicenne ex Pescara Arena. Al minuto 36 il Torino prova a chiudere il discorso ma Aboukhlal getta ancora una volta alle ortiche un’occasione favorevole spedendo sull’esterno della rete. Gol sbagliato, gol subito. Al 37′ è proprio il giovane Arena a rimettere il sorriso sulle labbra alla Roma segnando il 2-2 di testa su assist di Wesley. Le due compagini cercano a questo punto di punzecchiarsi vicendevolmente per evitare i rigori e mettere in ghiaccio la qualificazione entro la partita regolamentare. Al 38′ Aboukhlal incappa nel terzo errore spedendo a fil di palo, quattro minuti dopo Arena manca il bis su assist di Celik. Si andrà ai rigori? Ikhlal, su fronte ospite, ha in mente un finale diverso e lo dimostra al minuto 45 concludendo in rete alle spalle di Svilar su tapin dopo un’incornata di Casadei la palla del 3-2 granata. Al 49′ Dybala divora l’occasione del clamoroso 3-3 e un minuto dopo Njie manca il 4-2. Torino avanti, Roma al palo. Le due squadre si rivedranno prestissimo domenica 18 gennaio in campionato alle 18 al Grande Torino.

Cristiano Comelli

News Serie A

