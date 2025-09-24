Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Coppa Italia

Coppa Italia, Milan, 3-0 al Lecce e ottavi. Avanti Udinese e Cagliari

Rossoneri in gran forma: decide Gimenez, poi show di Nkunku e Pulisic. Avanzano anche Udinese e Cagliari

Set 24, 20251 Lettura
Grafica realizzata da Football-Magazine. Tutti i diritti riservati

Il Milan conferma il suo ottimo momento in Coppa Italia e conquista l’accesso agli ottavi di finale con una prestazione convincente. Dopo aver eliminato il Bari nel turno precedente, i rossoneri di Massimiliano Allegri superano nettamente il Lecce con un netto 3-0 davanti al pubblico di San Siro. La partita si sblocca nel primo tempo, caratterizzato da grande intensità: al 18’ l’espulsione di Siebert complica i piani dei salentini, e due minuti dopo è Gimenez a sfruttare la superiorità numerica siglando il gol del vantaggio. Il Milan sfiora il raddoppio poco dopo, con una deviazione sfortunata di Rabiot che si stampa sulla traversa, mentre Nkunku, a porta sguarnita, colpisce il palo.

Nella ripresa i rossoneri controllano il match con personalità. Il secondo gol arriva al 51’ grazie a una splendida mezza rovesciata al volo di Nkunku, mentre il definitivo 3-0 lo firma Pulisic al 64’ con un’azione personale che sorprende la difesa avversaria. Ora il Milan affronterà la Lazio agli ottavi, in un confronto dal sapore di big match.

Udinese e Cagliari a valanga: battute Palermo e Frosinone

Anche Udinese e Cagliari staccano il biglietto per gli ottavi di Coppa Italia con due prestazioni efficaci. I friulani superano il Palermo per 2-1, chiudendo la pratica già nel primo tempo grazie ai gol di Zaniolo (41’) e Miller (45’). Inutile la reazione dei siciliani nella ripresa. Ad attenderli ora ci sarà la Juventus all’Allianz Stadium.

I sardi, invece, dominano il Frosinone con un sonoro 4-1. Il gol su rigore di Gaetano dopo appena due minuti apre la strada al successo rossoblù. Nella ripresa arrivano anche le firme di Borrelli (68’), Felici (80’) e Cavuoti (85’). Una prova di forza che vale la sfida contro il Napoli campione d’Italia, al Maradona.

