Gasperini:”Sempre creduto di poterci giocare il quarto posto”

La Roma torna in Champions League dopo otto anni e festeggia una qualificazione inseguita per tutta la stagione. Decisiva la vittoria sul campo del Verona, firmata ancora una volta da Donyell Malen, uomo chiave del finale di campionato giallorosso. Al termine della gara Gian Piero Gasperini ha celebrato il traguardo raggiunto dalla sua squadra, sottolineando le difficoltà della partita e il percorso costruito durante l’intera stagione. “È una serata bellissima”, ha dichiarato il tecnico della Roma. “Il Verona ha fatto una partita seria, come accaduto spesso nell’ultimo periodo. Noi abbiamo faticato paradossalmente quando siamo rimasti in superiorità numerica. Forse la tensione e la fretta di chiudere la gara non ci hanno fatto giocare bene”.

Gasperini ha evidenziato anche le occasioni sprecate dai giallorossi: “Non stavamo concretizzando quello che creavamo. E quando lasci aperta una partita può succedere qualsiasi cosa, basta una palla inattiva”. L’allenatore ha poi allargato l’analisi all’intera annata, indicando nel pesante 5-2 subito contro l’Inter uno dei momenti chiave della stagione: “Ho trovato fin dall’inizio un gruppo molto applicato, con la volontà di fare una stagione importante. Siamo partiti bene e abbiamo conquistato credibilità agli occhi dei tifosi”.

Secondo Gasperini, la squadra ha avuto continuità soprattutto nel girone di ritorno: “Anche quando pareggiavamo con Juventus, Napoli e Milan avevamo la sensazione di poter competere per il quarto posto. Malen ci ha fatto fare un salto di qualità. In attacco eravamo pochi e spesso in difficoltà, ma abbiamo sempre dato il massimo”. Il tecnico ha poi spiegato la svolta decisiva: “Ci dicevamo che per arrivare in alto serviva una serie di sette o otto vittorie consecutive, come fanno le grandi squadre. Siamo riusciti a infilare quel filotto nel momento giusto”. Infine Gasperini ha rivolto un pensiero anche al Como di Cesc Fabregas, altra grande sorpresa del campionato e qualificato alla prossima Champions League: “Siete stati bravissimi”, lo scambio finale tra i due allenatori.