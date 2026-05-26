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Roma

Roma, la festa continua: Malen è al 100% giallorosso

I numeri sorprendenti di Donyell Malen hanno fatto impazzire di gioia i tifosi e non solo. Pubblicato il comunicato ufficiale da parte della società sul riscatto effettuato

Mag 26, 20262 Lettura
Rome, Italy - April 10, 2026: Donyell Malen (Forward) of AS Roma score the goal and celebrate with the teammates during the Serie A Enilive 2025-2026 football match between AS Roma vs Pisa Sporting Club 1909 at Olympic Stadium.

La Roma continua a sognare già la Champions League, con tanto di musichetta in sottofondo. Il miracolo è stato oramai compiuto da Gasperini, in cerca di riscatto dopo l’ultima stagione non all’altezza all’Atalanta, con i tifosi bergamaschi che chiedevano a gran voce una sua permanenza a Bergamo.

Il percorso di Gasperini a Roma

Così però non è stato, e infatti il Gasp ha deciso di proseguire la propria carriera da allenatore a Roma (sponda giallorossa), nonostante l’interesse della Juventus per il post Tudor durante la scorsa estate.

Ci sono stati tanti alti e pochi bassi, con una sola ferita (quella dell’Europa League), eliminati agli ottavi di finale in occasione del derby italiano contro il Bologna e l’esclusione dalla Coppa Italia dopo la sconfitta contro il Torino all’Olimpico di Roma, nonostante la prima rete all’esordio assoluto tra i professionisti del giovane attaccante Arena.

In campionato la musica cambia: una serie di vittorie importanti permettono ai giallorossi di tornare nelle zone alte di classifica, partecipando alla Champions League a 7 anni dall’ultima volta (2018-2019).

Il tutto è dovuto, oltre alla bravura del tecnico, anche ai singoli che hanno lottato su ogni campo per conquistare un 4° posto memorabile.

Tra le tante pedine schierate da Gasperini, uno su tutti ha devastato completamente la Serie A, diventando nel giro di poco tempo il vice capocannoniere del torneo alle spalle del solito Toro, ovvero Lautaro Martínez.

Donyell Malen: da speranza a punto fermo della squadra

Stiamo parlando ovviamente di Donyell Malen, attaccante della Roma di classe ’99, in prestito dall’Aston Villa con operazione effettuata nel corso del mercato invernale con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro.

Ha totalizzato 26 presenze dal suo approdo alla Capitale, siglando 18 gol tra campionato ed Europa League, con 3 assist in tutte le competizioni.

Una macchina da gol a tutti gli effetti, e la sua presenza ha cambiato notevolmente il modo di stare in campo dei compagni di squadra, scippando il posto da titolare a Dovbyk e Ferguson in pochissimo tempo.

Malen-Roma insieme fino al 2030: il comunicato ufficiale del club

Poche ore fa è stato pubblicato il comunicato da parte del club giallorosso in merito alla permanenza dell’olandese fino al 2030, strappandolo definitivamente ai Villans di Unai Emery:

L’AS Roma conferma di aver effettuato l’acquisto a titolo definitivo del calciatore Donyell Malen, il cui contratto scade il 30 giugno 2030.

L’attaccante olandese, arrivato nella sessione di mercato invernale, ha collezionato 20 presenze e 15 gol in giallorosso.

Complimenti, Donyell!”

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