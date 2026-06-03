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Mourinho, primo sgarbo all’Inter. Il Real paga la clausola per Dumfries

L’esterno olandese è il prescelto per raccogliere l’eredità di Carvajal. I nerazzurri valutano l’incasso e puntano Palestra per la sostituzione.

Giu 3, 20261 Lettura
ISTANBUL, TURKEY - JUNE 10: Denzel Dumfries of FC Internazionale controls the ball whilst under pressure from Nathan Ake of Manchester City during the UEFA Champions League 2022/23 final match between FC Internazionale and Manchester City FC at Atatuerk Olympic Stadium on June 10, 2023 in Istanbul, Turkey. (Photo by Francois Nel - UEFA/UEFA via Getty Images)

Il Real Madrid accelera sul mercato e mette nel mirino Denzel Dumfries. L’esterno dell’Inter sarebbe stato individuato come il profilo ideale per sostituire Dani Carvajal, destinato a lasciare i Blancos. La clausola rescissoria prevista nel contratto dell’olandese, attivabile dall’1 al 15 luglio per circa 20 milioni di euro, rappresenta un’opportunità che il club spagnolo sarebbe pronto a cogliere.

Mentre a Madrid l’attenzione è rivolta alle imminenti elezioni presidenziali, il mercato resta un tema centrale nelle strategie del club. Dumfries, reduce da stagioni di alto livello con la maglia nerazzurra, è considerato il candidato principale per rinforzare la corsia destra. L’olandese, arrivato all’Inter nell’estate del 2021 dal PSV Eindhoven, potrebbe così chiudere la sua esperienza in Serie A dopo quattro stagioni.

Per l’Inter l’eventuale trasferimento rappresenterebbe un’operazione economicamente vantaggiosa. Dopo l’acquisto per circa 12 milioni di euro e il successivo rinnovo contrattuale, il valore residuo a bilancio del giocatore è stimato intorno ai 5,9 milioni. Una cessione a 20 milioni garantirebbe quindi una plusvalenza vicina ai 15 milioni di euro. Risorse che il club milanese potrebbe reinvestire su Marco Palestra, individuato come primo obiettivo per raccogliere l’eredità dell’esterno olandese.

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Redazione

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