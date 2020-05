Lazar Samardzic: La promessa tedesca osservata dalle big europee

Secondo quanto riportato dal “Mundo Deportivo”, Real Madrid e Atletico Madrid starebbero monitorando Lazar Samardzic, trequartista tedesco della primavera dell’Hertha Berlino.

Samardzic, dopo aver compiuto 18 anni a febbraio, era in procinto di debuttare in Bundesliga, salvo poi veder rimandare il proprio sogno a causa della crisi legata al Coronavirus: infatti, il talentino tedesco è stato convocato in prima squadra per la partita contro il Dusseldorf, gara che terminò in pareggio per 3-3.

Nel corso di questa stagione Samardzic ha brillato nella Bundesliga U19 – 14 gol e 9 assist in 16 presenze – tanto che l’ex allenatore ad interim dell’Hertha, Alexander Nouri, ha già avuto modo di elogiarlo: “Samardzic è un giocatore meraviglioso, è capace di illuminare i compagni con grandi assist. Mi ricorda Max Kruse per come gestisce gli spazi e per la sua visione di gioco”.

Secondo quanto riportato dai media spagnoli, le due big di Madrid non sono le uniche ad osservare il giocatore tedesco, sulle cui tracce ci sarebbero anche Milan, Juventus, Benfica e Manchester City.

Alla base di questo interesse potrebbero non esservi solamente considerazioni di tipo tecniche, bensì anche di natura economica. Come rimarcato soprattutto in Spagna, la crisi del Coronavirus potrebbe spingere anche le squadre più ricche a ridimensionare i propri investimenti, costringendole così a cercare giocatori meno cari: in questo contesto dunque, il profilo di Samardzic potrebbe essere uno di quelli capaci di conciliare alla perfezione le esigenze di allenatori e presidenti.

Tuttavia, non è da escludere che il giocatore decida di rimanere almeno un’altra stagione a Berlino per poter crescere con maggiore serenità, specialmente se si considera che la stima di Nouri sembra essere condivisa dal nuovo allenatore della squadra tedesca, Bruno Labbadia, il quale nelle restanti nove partite di campionato potrebbe trovare l’occasione giusta per far debuttare il giovane trequartista.