Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Inter

L’Inter pensa già al futuro, un difensore nel mirino

Nonostante manchino ancora diversi mesi all’inizio del calciomercato, l’Inter inizia a guardarsi intorno per rinforzarsi in vista della prossima stagione

Mar 7, 20261 Lettura
MILAN, ITALY - DECEMBER 09: Cristian Chivu, Head Coach of FC Internazionale Milano, looks on prior to the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6 match between FC Internazionale Milano and Liverpool FC at Stadio San Siro on December 09, 2025 in Milan, Italy. (Photo by Francesco Scaccianoce - UEFA/UEFA via Getty Images)

Inter di Christian Chivu sta viaggiando a gonfie vele, almeno in campionato, vista l’eliminazione in ‘Champions League’ agli spareggi contro il Bodø/Glimt e il momentaneo pareggio (0-0) contro il Como maturato in occasione dell’andata delle semifinali di ‘Coppa Italia’, con ritorno da disputare a ‘San Siro’.

In attesa del ‘derby’ da giocare, in programma questa domenica alle 20:45, la società nerazzurra sta già lavorando in anticipo rispetto all’inizio della sessione estiva, ed infatti iniziano ad uscire fuori i primi nomi accostati al club di Milano.

In particolare, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, si fa sempre più intrigante l’interesse per un calciatore dell’Udinese.

Inter-Solet: da parametro zero a top in italia

Stiamo parlando di Oumar Solet, difensore dei bianconeri, classe 2000, che ha già incantato Marotta nel mercato invernale, seppur senza avviare una trattativa concreta.

In questo campionato il calciatore ha disputato in totale 29 presenze in tutte le competizioni fino a questo momento, realizzando 3 reti e fornendo un solo assist contro il Cagliari alla 6ª giornata. Attualmente è fuori con rientro previsto tra una decina di giorni a causa dell’infortunio agli adduttori.

Ingaggiato dall’Udinese a gennaio 2025 da svincolato dopo l’ultima esperienza al Salisburgo, in Italia è vicino a raggiungere le 50 presenze e ora è tempo di decidere il suo futuro, che potrebbe dunque essere a Milano, sponda nerazzurra.

La richiesta dell’Udinese per il difensore francese

Nelle ultime ore risulta infatti l’interesse della dirigenza dell’Inter per il francese, il quale viene valutato dal club friulano intorno ai 25 milioni di euro, considerando anche la scadenza del contratto del calciatore francese, che lo lega a Udine fino al 2027. 

Da capire quali saranno le intenzioni di Solet e della dirigenza, che al momento sembra essere serena insieme all’allenatore Runjaić, che è sempre più soddisfatto dei suoi giocatori, soprattutto dopo la netta vittoria nello scorso turno contro la Fiorentina di Vanoli. L’Inter, intanto, inizia già a muoversi sul mercato…

0 Shares

Articoli correlati

Lautaro, gli esiti degli esami. Ecco quante partite salterà

Feb 20, 2026

Inter in ansia, le parole di Chivu su Lautaro preoccupano tutti

Feb 19, 2026

Bastoni ammette:”Ho esagerato, ammetto le mie responsabilità”

Feb 17, 2026
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.