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Nazionale

Maldini guida la nuova Italia: Leonardo advisor, ora la scelta del Ct

Il progetto della Figc prende forma con due nomine di prestigio: contratto fino al 2030 e focus sul rilancio degli azzurri. Il prossimo passo sarà individuare il nuovo commissario tecnico.

Lug 13, 20261 Lettura
Agenzia di stampa Tasnim, CC BY 4.0 , via Wikimedia Commons

La rivoluzione della Nazionale italiana entra nel vivo. La Figc ha ufficializzato l’arrivo di Paolo Maldini nel ruolo di direttore tecnico federale e presidente del Club Italia, affiancato da Leonardo, nominato advisor della Federazione. I due ex dirigenti del Milan hanno sottoscritto un accordo quadriennale con scadenza nel 2030, anno in cui l’Italia punta a tornare protagonista ai Mondiali dopo le ultime dolorose esclusioni.

La nuova governance azzurra

L’annuncio rappresenta un passaggio chiave nel progetto di rilancio del calcio italiano. Il presidente della Figc Giovanni Malagò ha confermato di aver individuato in Maldini la figura ideale per coordinare l’intero comparto tecnico federale, dalla Nazionale maggiore fino alle selezioni giovanili. Un incarico strategico che mira a creare continuità e una visione condivisa lungo tutta la filiera azzurra.

Determinante anche il coinvolgimento di Leonardo, proposto dallo stesso Maldini come consulente per affiancare il nuovo corso federale. Una scelta maturata rapidamente e condivisa dalla dirigenza, con l’obiettivo di affrontare un percorso ambizioso e ricco di sfide nei prossimi quattro anni.

Il nodo del nuovo commissario tecnico

La prima decisione di peso sarà la nomina del nuovo Ct. Malagò ha spiegato di non aver ancora avviato confronti con alcun candidato, preferendo che la scelta venga presa collegialmente insieme a Maldini e Leonardo. Tra i profili più accreditati continuano a circolare i nomi di Roberto Mancini e Antonio Conte, anche se la Federazione potrebbe sorprendere con una soluzione alternativa.

L’esordio del nuovo progetto coinciderà con gli impegni di Nations League in programma a settembre: il 25 settembre contro il Belgio a Roma e tre giorni più tardi la trasferta di Bursa contro la Turchia. Prima del debutto, però, resta da sciogliere il nodo più importante: individuare l’allenatore chiamato a guidare l’Italia verso l’Europeo e soprattutto il Mondiale 2030.

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Redazione

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