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Nazionale

Pirlo in pole per la panchina azzurra: decisione attesa a breve

L’ex centrocampista avrebbe superato la concorrenza nella corsa al ruolo di commissario tecnico. La FIGC è pronta ad avviare un nuovo progetto fino al Mondiale 2030, con la scelta definitiva prevista nei prossimi giorni.

Lug 15, 20261 Lettura
Crediti foto: Fotball-Magazine

La corsa alla panchina della Nazionale italiana entra nella fase decisiva. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Andrea Pirlo sarebbe il candidato in vantaggio per diventare il nuovo commissario tecnico degli Azzurri e guidare la selezione italiana nel percorso che porterà al Mondiale 2030. La Federazione sarebbe ormai vicina alla decisione finale, con l’obiettivo di inaugurare un nuovo ciclo tecnico e programmatico senza ulteriori rinvii.

Pirlo in vantaggio per il nuovo corso azzurro

L’idea della FIGC è quella di costruire un progetto solido e duraturo, fondato su una precisa identità tecnica. Nel nuovo assetto federale, guidato da Giovanni Malagò con il supporto di Paolo Maldini e Leonardo, il profilo di Andrea Pirlo risponderebbe perfettamente alle caratteristiche individuate: un allenatore giovane, con una visione moderna del calcio e una profonda conoscenza dell’ambiente azzurro grazie alla straordinaria carriera vissuta da protagonista con la maglia dell’Italia.

Una decisione condivisa e gli altri candidati

A differenza delle precedenti gestioni, la nomina del nuovo commissario tecnico sarà il risultato di un confronto tra le principali figure del nuovo corso federale, con il contributo dell’area tecnica destinato ad avere un ruolo centrale nella scelta finale. Pirlo sarebbe attualmente in pole position, ma la candidatura non è ancora stata ufficializzata. Restano infatti sul tavolo anche i profili di Antonio Conte, considerato una garanzia per i risultati immediati, Roberto Mancini, apprezzato per la continuità del suo progetto tecnico, e Pep Guardiola, nome di grande prestigio internazionale ma ritenuto difficilmente raggiungibile per motivi economici e di pianificazione. La volontà della Federazione è quella di sciogliere le riserve entro l’inizio della prossima settimana, così da avviare senza ritardi il nuovo ciclo della Nazionale italiana.

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