Mina si presenta:”Sono qui per dare una mano per la salvezza”

Appena arrivato, ha subito reso noto il suo credo: perdere non mi piace. Ci sono due realtà che Yerry Mina, appena arrivato a Cagliari dalla Fiorentina, vuole prendere a calci. Una è la sfera di cuoio per cercare di contribuire alla salvezza degli isolani in modo significativo. L’altra è la iella in servizio permanente effettivo che gli ha fatto calcare il rettangolo verde con i colori dei viola soltanto in quattro occasioni. Yerry Mina è persona a cui non piacerebbe perdere nemmeno con la Playstation.

E la sua mentalità da vincente l’ha chiarita appieno durante la conferenza stampa: “la città, la gente e i compagni mi hanno fatto un’ottima impressione – dice – sono qui per dare una mano per la salvezza, mi piace vincere, non mi piace perdere, dentro e fuori dal campo”. Mina ha avuto ottime indicazioni dal connazionale colombiano Victor Ibarbo che lo precedette nell’avventura a Cagliari militando tra gli isolani dal 2011 al 2015 con 115 presenze e quindi reti: “mi ha detto tante cose positive su questa società” afferma.

Mina potrebbe già essere della partita nella sfida posticipo di lunedì 5 febbraio alle 20.45 della sua nuova famiglia calcistica contro la Roma all’Olimpico. “Dobbiamo pensare a noi – afferma – questa è una squadra che ha grandi qualità ed è importante dare per lei il cento per cento, mi piace giocare la palla ma il mio compito è soprattutto difendere”. Per compagni di squadra avrà anche sudamericani che, fino a questo momento, gli sono stati avversari anche con le nazionali ovvero il peruviano Lapadula e l’uruguayano Nandez.