Pronostici Bundesliga

Pronostici Bundesliga: i nostri consigli per le gare della 23° giornata

Pronostici Bundesliga con analisi dettagliata, numeri e possibili sorprese della giornata.

Feb 20, 20261 Lettura
DORTMUND, GERMANY - FEBRUARY 17: Maximilian Beier of Borussia Dortmund celebrates scoring his team's second goal with teammates during the UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First Leg match between Borussia Dortmund and Atalanta BC at BVB Stadion Dortmund on February 17, 2026 in Dortmund, Germany. (Photo by Teresa Kröger - UEFA/UEFA via Getty Images)

n Bundesliga siamo arrivati alla 23ª giornata (20-22 febbraio 2026) e la lotta per il titolo è più viva che mai. Il Bayern Monaco domina la classifica con 57 punti, ma il Borussia Dortmund insegue a quota 51 e non accenna a mollare.

Ecco l’analisi e i consigli per i match di questo turno:

I Match Chiave

Lipsia vs Dortmund (Sab 21, 18:30): È il big match assoluto. Il Dortmund è reduce da 5 vittorie consecutive e sogna l’aggancio, ma il Lipsia (5°) in casa è una fortezza. Entrambe hanno attacchi stellari (42 gol il Lipsia, 47 il Dortmund).

Bayern Monaco vs Francoforte (Sab 21, 15:30): I bavaresi devono fare a meno di Manuel Neuer (infortunato), rimpiazzato dal giovane Urbig. Il Bayern ha segnato ben 82 gol finora; il Francoforte (7°) cercherà di sfruttare l’inedito assetto difensivo dei padroni di casa.

Union Berlino vs Leverkusen (Sab 21, 15:30): Il Bayer di Xabi Alonso (6°) deve risalire la china per entrare in zona Champions. L’Union è a metà classifica e viene da un periodo di alti e bassi.

Friburgo vs Gladbach (Dom 22, 15:30): Scontro tra due squadre che cercano stabilità. Il Friburgo è favorito dal fattore campo (6 vittorie in casa), mentre il Gladbach fatica molto in trasferta.

Consigli Betting

Match Segno Consigliato Nota Flash
Lipsia – Dortmund GOL + Over 2.5 Due attacchi atomici, lo spettacolo è garantito.
Bayern – Francoforte 1 + Over 3.5 Senza Neuer il Bayern potrebbe subire, ma davanti è una macchina.
Friburgo – Gladbach 1 (Vittoria Friburgo) Solido rendimento interno contro una squadra in crisi fuori casa.
St. Pauli – Werder Brema X2 (Doppia Chance) Il Werder ha bisogno di punti salvezza e il St. Pauli è in calo.

Il nostro “Top Pick”: Lipsia-Dortmund GOL. Con Schlotterbeck da una parte e Openda dall’altra, è difficile immaginare una gara a reti inviolate. La quota è molto solida per una singola o come base per una multipla.

Gioca responsabilmente. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni.

