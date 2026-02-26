Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Pronostici Bundesliga

Pronostici Bundesliga: i nostri consigli per le gare della 24° giornata

Pronostici Bundesliga: analisi completa delle partite, statistiche e possibili sorprese del turno.

Feb 26, 20261 Lettura
CINCINNATI, OHIO - JUNE 15: Jonathan Tah #4 celebrates with Kingsley Coman #11 of FC Bayern Munchen after Coman scored the team's first goal during the FIFA Club World Cup 2025 group C match between FC Bayern München and Auckland City FC at TQL Stadium on June 15, 2025 in Cincinnati, Ohio. (Photo by Stuart Franklin - FIFA/FIFA via Getty Images)

La 24ª giornata della Bundesliga (27 febbraio – 1 marzo 2026) promette scintille, con il “Klassiker” tra Dortmund e Bayern che potrebbe riaprire definitivamente il campionato o consegnare ai bavaresi un pezzo di scudetto. Il Bayern guida con 60 punti, ma il Dortmund (52) è imbattuto da 16 partite e sente profumo di impresa.

Ecco l’analisi e i consigli per i match di questo turno:

I Match Chiave

Dortmund vs Bayern Monaco (Sab 28, 18:30): Il big match. Il Dortmund arriva da un pareggio a Lipsia e vuole accorciare il gap di 8 punti. Il Bayern ha appena battuto il Francoforte (3-2) ma senza Neuer (infortunato) concede sempre qualcosa. Harry Kane è in stato di grazia (26 gol finora).

Stoccarda vs Wolfsburg (Dom 1, 15:30): Lo Stoccarda (4°) vuole blindare la zona Champions. Affronta un Wolfsburg in crisi nera, reduce dalla peggior striscia della sua storia recente e spesso fragile nei secondi tempi.

Leverkusen vs Mainz (Sab 28, 15:30): La squadra di Xabi Alonso deve rialzarsi dopo la sconfitta contro l’Union Berlin per non perdere il treno delle prime quattro. Il Mainz lotta per la salvezza ed è reduce da risultati incoraggianti.

Brema vs Heidenheim (Sab 28, 15:30): Scontro salvezza drammatico tra la penultima e l’ultima in classifica. Per l’Heidenheim (14 punti) è l’ultima chiamata per sperare nei play-out.

 Consigli Betting

Match Segno Consigliato Nota Flash
Dortmund – Bayern GOL + Over 3.5 Il “Klassiker” raramente delude: attacchi atomici e difese sollecitate.
Augsburg – Colonia 1X + GOL L’Augsburg è in forma e non perde in casa da 7 gare; il Colonia segna spesso fuori.
Hoffenheim – St. Pauli 1 + Over 2.5 L’Hoffenheim ha vinto le ultime 8 in casa; il St. Pauli fatica molto in trasferta.
Stoccarda – Wolfsburg 1 (Handicap -1) Troppa differenza di forma e motivazioni a favore del VfB.
Amburgo – Lipsia X2 + Under 3.5 Gara bloccata, il Lipsia ha più qualità ma l’Amburgo venderà cara la pelle.

Il nostro “Top Pick”: Dortmund-Bayern Doppia Chance X2 + Over 2.5. Il Bayern ha una profondità di rosa superiore per queste sfide, ma il Dortmund in casa è una bolgia. La quota è molto interessante per coprire due risultati su tre in una gara da almeno tre gol.

Gioca responsabilmente. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni.

