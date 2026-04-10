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Pronostici Ligue 1

Pronostici Ligue 1: i nostri consigli per le gare della 29° giornata

Consigli scommesse e analisi: il Marsiglia cerca il riscatto al Vélodrome, il PSG riposa in attesa del recupero.

Apr 10, 20261 Lettura
MARSEILLE, FRANCE - MAY 02: Chancel Mbemba of Marseille celebrates scoring his team's first goal with teammate Amine Harit during the UEFA Europa League 2023/24 Semi-Final first leg match between Olympique de Marseille and Atalanta BC at Stade de Marseille on May 02, 2024 in Marseille, France. (Photo by Valerio Pennicino - UEFA/UEFA via Getty Images)

Siamo giunti alla 29ª giornata di Ligue 1 (10-12 aprile 2026). La classifica è cortissima nelle zone nobili: il PSG (63 punti) deve guardarsi le spalle dal Lens (59), mentre la lotta per il terzo posto vede coinvolte Lille, Marsiglia e Monaco, tutte racchiuse in un solo punto.

Ecco l’analisi e i pronostici per i match di questo weekend:

I Match Chiave

Marseille vs Metz (Ven 10, 21:05): L’OM deve dimenticare in fretta la sconfitta nel derby col Monaco. Al Vélodrome arriva il Metz ultimo in classifica: per De Zerbi è un’occasione d’oro per riprendersi il podio e mettere pressione alle rivali.

Paris FC vs Monaco (Ven 10, 19:00): Una sfida inedita nei piani alti. Il Paris FC (rivelazione della stagione) ospita un Monaco in stato di grazia (5 vittorie di fila). Chi vince lancia un segnale pesantissimo per la zona Champions.

Lyon vs Lorient (Dom 12, 20:45): Il posticipo domenicale vede un Lione in cerca di identità dopo troppi pareggi. Il Lorient è squadra tignosa a metà classifica, ma la qualità dell’OL tra le mura amiche dovrebbe finalmente emergere.

Toulouse vs Lille (Dom 12, 17:15): Il Lille (3°) vola a Tolosa per difendere la zona Champions. I padroni di casa sono reduci da un KO contro il PSG e cercheranno di chiudere gli spazi, ma il momento di forma del LOSC è superiore.

Consigli Betting

Match Segno Consigliato Nota Flash
Marseille – Metz 1 + No Gol L’OM in casa non può sbagliare contro la peggior difesa del campionato.
Paris FC – Monaco X2 + Gol Gara equilibrata: il Monaco ha più esperienza, ma il Paris FC segna sempre.
Lyon – Lorient 1 (Vittoria Lione) L’OL deve tornare al successo per non perdere il treno europeo.
Toulouse – Lille X2 + Under 3.5 Il Lille è solido, ma Tolosa è un campo storicamente difficile.
Nice – Le Havre 1 (Vittoria Nizza) Il Nizza deve reagire dopo il tracollo contro lo Strasburgo.
Rennes – Angers 1 (Vittoria Rennes) I bretoni sono in fiducia dopo il poker rifilato al Brest.
Auxerre – Nantes X (Pareggio) Scontro salvezza teso: la paura di perdere potrebbe bloccare il match.

Il “Top Pick” di Ligue 1

Vittoria Marsiglia (Segno 1). La quota è bassa ma sicura: il Metz ha perso 19 partite su 28 e sembra ormai rassegnato alla retrocessione. Il Marsiglia, spinto dal pubblico del Vélodrome, vorrà chiudere la pratica nei primi 45 minuti.

Gioca responsabilmente. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni.

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