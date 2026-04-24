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Pronostici Ligue 1

Pronostici Ligue 1: i nostri consigli per le gare della 31° giornata

Volata finale: il PSG fa visita all'Angers, mentre il Lione sfida l'Auxerre per blindare il terzo posto.

Apr 24, 20262 Lettura
MILAN, ITALY - NOVEMBER 07: Luis Enrique, Head Coach of Paris Saint-Germain, reacts during the UEFA Champions League match between AC Milan and Paris Saint-Germain at Stadio Giuseppe Meazza on November 07, 2023 in Milan, Italy. (Photo by Valerio Pennicino - UEFA/UEFA via Getty Images)

La 31ª giornata di Ligue 1 (24-26 aprile 2026) entra nel vivo proprio stasera con l’anticipo a Brest. Il PSG (66 punti) mantiene il comando tallonato dal Lens (62), mentre la lotta per la Champions è accesissima con Lione e Lille appaiate a 54 punti.

Ecco l’analisi e i consigli per i match di questo weekend:

I Match Chiave

Olympique Marsiglia vs OGC Nizza (Dom 26, 20:45): Il “Derby del Sud” chiude il turno. L’OM (52 punti) deve rialzarsi dopo il clamoroso KO interno contro il Lorient (0-2) per non perdere il treno Champions. Il Nizza (15°) è in caduta libera e ha un bisogno disperato di punti per allontanarsi dalla zona calda.

Paris Football Club vs LOSC Lille (Dom 26, 17:15): Una sfida fondamentale per l’Europa. Il Paris FC (10°) sogna il colpaccio contro un Lille (4°) che viene dal pareggio a reti bianche con il Nizza. I Dogues devono vincere per non farsi scavalcare da Rennes e Marsiglia.

Angers SCO vs Paris Saint-Germain (Sab 25, 19:00): La capolista vola ad Angers dopo aver travolto il Nantes (3-0) nel recupero infrasettimanale. Sulla carta è un match senza storia, ma l’Angers in casa è reduce dal pareggio con il Le Havre e cercherà di chiudere ogni spazio.

Stade Brestois vs RC Lens (Stasera, ore 21:00): L’anticipo del venerdì è un test durissimo per il Lens. I padroni di casa sono solidi e reduci dal pareggio con il Nantes, mentre il Lens deve rispondere al PSG per mantenere vivo il sogno scudetto.

Consigli Betting

Match Segno Consigliato Nota Flash
Brest – Lens X2 + Under 3.5 Gara bloccata: il Lens ha più qualità ma il Brest in casa è un fortino.
Lione – Auxerre 1 (Vittoria Lione) L’OL è in forma smagliante dopo il colpo al Parco dei Principi.
Angers – PSG 2 (Vittoria PSG) Troppo divario tecnico; i parigini vogliono chiudere i conti titolo.
Marsiglia – Nizza 1 (Vittoria Marsiglia) Al Vélodrome l’OM non può fallire la reazione dopo l’ultimo flop.
Paris FC – Lille GOL Il Paris FC in casa gioca a viso aperto; il Lille ha un attacco super.
Rennes – Nantes 1 (Vittoria Rennes) Derby bretone: il Rennes punta al 4° posto, Nantes in crisi nera.
Tolosa – Monaco X2 Il Monaco deve reagire al pareggio con l’Auxerre per restare in zona Europa.

Il “Top Pick” di Ligue 1

Vittoria Lione (Segno 1) contro l’Auxerre. L’Olympique Lyonnais è la squadra del momento in Francia: dopo aver battuto il PSG in trasferta, ha agganciato il terzo posto. Contro un Auxerre (16°) che lotta per non retrocedere, la spinta del Groupama Stadium dovrebbe garantire i tre punti senza troppi patemi.

Gioca responsabilmente. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni.

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