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Pronostici Ligue 1

Pronostici Ligue 1: i nostri consigli per le gare della 30° giornata

Rush finale: il PSG sfida il Lione nel big match domenicale, il Lens non può sbagliare nell'anticipo.

Apr 17, 20261 Lettura
PARIS, FRANCE - APRIL 08: Desire Doue of Paris Saint-Germain celebrates scoring his team's first goal during the UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg match between Paris Saint-Germain FC and Liverpool FC at Parc des Princes on April 08, 2026 in Paris, France. (Photo by Stuart Franklin - UEFA/UEFA via Getty Images)

La 30ª giornata della Ligue 1 (17-19 aprile 2026) si apre proprio stasera con l’anticipo tra Lens e Tolosa. Il PSG (63 punti) deve guardarsi dal Lens (59), mentre la lotta per il podio e la Champions è infuocata con Lille (53), Marsiglia (52) e Lione (51) racchiuse in un fazzoletto.

Ecco l’analisi e i consigli per questo weekend di calcio francese:

I Match Chiave

Paris Saint-Germain vs Olympique Lione (Dom 19, 20:45): Il “Classique” moderno chiude il turno. Il PSG cerca l’allungo decisivo, ma il Lione è in una striscia positiva esaltante e sogna di rientrare tra le prime tre. Una sfida che promette gol e spettacolo al Parco dei Principi.

RC Lens vs Tolosa (Stasera, ore 20:45): Il Lens deve rispondere alla pressione del PSG. In un Bollaert-Delelis sempre sold-out, i padroni di casa affrontano un Tolosa (10°) che gioca senza timori reverenziali ma che fatica contro le “big” in trasferta.

Lorient vs Olympique Marsiglia (Sab 18, 17:00): Il Marsiglia di De Zerbi cerca riscatto per riprendersi il terzo posto. Il Lorient (9°) è la classica squadra “ammazza-grandi” e in casa è un cliente molto difficile grazie alla sua solidità difensiva.

LOSC Lille vs OGC Nizza (Sab 18, 21:05): Scontro diretto per l’Europa. Il Lille (3°) vuole blindare la zona Champions, mentre il Nizza (15°) sta vivendo una stagione da incubo e ha bisogno disperato di punti per non rischiare la retrocessione.

Consigli Betting

Match Segno Consigliato Nota Flash
PSG – Lione GOL + Over 2.5 Due attacchi stellari; il Lione giocherà a viso aperto.
Lens – Tolosa 1 (Vittoria Lens) I padroni di casa non possono fallire l’aggancio momentaneo alla vetta.
Lorient – Marsiglia X2 + Under 3.5 Gara tattica: l’OM ha più qualità ma il Lorient chiuderà ogni spazio.
Lille – Nizza 1 (Vittoria Lille) Troppo divario di fiducia e forma tra le due squadre in questo momento.
Monaco – Auxerre 1 + Over 1.5 Il Monaco in casa contro le piccole è una garanzia di reti.
Strasburgo – Rennes GOL Sfida tra due delle squadre più divertenti e spregiudicate della Ligue 1.
Nantes – Brest Under 2.5 Derby bretone ad alta tensione per la salvezza; vincerà la prudenza.

Il “Top Pick” di Ligue 1

Vittoria Monaco (Segno 1) contro l’Auxerre. Il Monaco (7°) deve recuperare terreno dopo la brutta sconfitta contro il Paris FC. L’Auxerre è in piena zona play-out e ha la seconda peggior difesa esterna del torneo. È la base ideale per raddoppiare la quota del weekend.

Gioca responsabilmente. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni.

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