Passata anche la seconda sosta delle nazionali si torna a giocare anche in Francia. L’ottavo turno della Ligue 1 si apre con il match tra il Monaco e il Lilla. I monegaschi sono reduci dal successo in trasferta contro il Rennes che è valso la quarta vittoria consecutiva e soprattutto il primato in campionato, per via del passo falso del Psg. Nel Principato arriva un Lilla reduce dalla vittoria interna contro il Tolosa. I padroni di casa partono con i favori del pronostico ma l’esito della sfida non è affatto scontato.

Gara interessante quella tra il Paris Saint – Germain e il Racing Strasburgo. I parigini vengono dal pareggio contro il Nizza, il secondo nelle ultime tre partite di campionato, che è costato anche la vetta della classifica e cercano il riscatto contro un Racing Strasburgo reduce dal pareggio contro il Lens ma capace di dare filo da torcere a chiunque, come dimostrato in questo avvio di campionato. Gli uomini di Luis Enrique partono favoriti ma la sfida presenta delle insidie. Impegno sicuramente più abbordabile, almeno sulla carta, per il Lione che, pur non essendo partito in maniera ottimale, cerca il terzo successo consecutivo sul campo del Le Havre, a quota sei punti e reduce da quattro sconfitte di fila.

Il posticipo dell’ottava giornata vede affrontarsi il Montpellier e l’Olympique Marsiglia. Gli uomini di De Zerbi vengono da un pareggio casalingo contro l’Angers, con entrambe le squadre che hanno concluso la gara in dieci uomini e vogliono rimettersi in marcia per la lotta al primo posto tentando di avere la meglio su un Montpellier reduce dal Ko contro il Reims, il quarto consecutivo e al penultimo posto della classifica. Pronostico ampiamente favorevole al Marsiglia.

Pronostici Ligue 1: i nostri consigli per le gare della 8°giornata

18.10 20:45 Monaco – Lilla – 1

19.10 21:00 Psg – Racing Strasburgo – 1

20.10 15:00 Le Havre – Lione – 2

20.10 17:00 Auxerre – Reims – 2

20.10 20:45 Montpellier – Marsiglia – 2