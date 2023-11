Ranieri prepara la gara contro il Monza, Lapadula scalpita

C’è un terzultimo posto con nove punti da raddrizzare con decisione. Il Cagliari è consapevole della delicatezza del compito che il campionato ora gli assegna. Ma lo è anche della possibilità di farlo. Sulla sua strada, dopo lo stop con la Juventus, piomba domenica 26 novembre alle 12.30 il sorprendente Monza. Una squadra che non solo non ha perso una virgola di smalto dallo scorso campionato ma potrebbe pure fare meglio, incastonato come è ora al nono posto con 17 punti laddove il campionato può cominciare a vendere meraviglie di sogni da realizzare, tipo l’accesso storico alle coppe europee.

Claudio Ranieri ha combattuto tante battaglie nella sua vita di allenatore. Alcune, come lo scudetto con il Leicester e la conquista della A con il Cagliari , solo per citarne due, le ha vinte. Altre le ha perse, ma spesso per colpe non , o non interamente, sue. Ma, al di là di questo, crede molto nelle potenzialità dei suoi e potrebbe ricevere dal prossimo turno un regalo con i fiocchi, ovvero il ritorno a sua disposizione di Gianluca Lapadula che, nella sfida pareggiata dal suo Perù per 1-1 contro il Venezuela, ha giocato dal primo all’ultimo sussurro di partita.

Per un Lapadula che farebbe carte false per scendere in campo contro i biancorossi all’Unipol Domus Arena ve ne sono quattro all’insegna del vorrei ma non posso. Capradossi è fermato da un infortunio al ginocchio che non gli consentirà di reindossare la casacca rossoblù prima del tramonto di novembre. Per Di Pardo si tratta invece di attendere l’inizio di dicembre quando il suo infortunio muscolare avrà tolto il disturbo. Stesso discorso per Nandez cui una lesione ai flessori ha messo le ganasce. Rog, operato al crociato, dovrà invece attendere che si apra il 2024 per regalarsi esperienze nuove con la maglia sarda.

Ranieri opterà per la formula del 4-3-1-2 con Scuffet a presidiare i pali, un poker di bodyguard della difesa dinanzi a lui con Augello e Zappa esterni di destra e di sinistra e Dossena e Goldaniga in mezzo, Makoumbou, Prati e Jankto a metà campo, Viola in tre quarti a supporto dell’ex di turno Petagna e di Zito Luvumbo. I precedenti tra Cagliari e Monza sono in tutto quaranta con quindici vittorie degli isolani, tredici dei brianzoli e dodici segni ics.