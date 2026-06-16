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Golf

U.S. Open 2026, Scheffler sfida Shinnecock Hills per la storia

Il numero uno del mondo va a caccia del Career Grand Slam sul leggendario percorso di New York. Fleetwood, Fitzpatrick, McIlroy e Rahm pronti a contendersi il Major più duro della stagione.

Giu 16, 20261 Lettura

Lo U.S. Open 2026 torna nello storico Shinnecock Hills Golf Club, teatro di una delle prove più severe del golf mondiale. Riflettori puntati su Scottie Scheffler, leader del ranking e determinato a completare il Career Grand Slam. Sul percorso newyorkese, caratterizzato da rough impegnativi, green velocissimi e vento costante, il texano dovrà respingere l’assalto di rivali del calibro di Tommy Fleetwood, Matt Fitzpatrick, Rory McIlroy e Jon Rahm.

Shinnecock mette alla prova i migliori

Considerato uno dei campi più iconici degli Stati Uniti, Shinnecock Hills torna a ospitare lo U.S. Open per la sesta volta. Qui non basta la potenza: servono precisione, strategia e gestione della pressione. Scheffler arriva da favorito, ma alcune recenti difficoltà negli approcci potrebbero pesare su un layout che premia il controllo assoluto delle distanze. Alle sue spalle cresce la candidatura di Fleetwood, protagonista nel 2018 con uno storico 63 finale, e di Fitzpatrick, tra i giocatori più continui della stagione. Attenzione anche a McIlroy e Rahm, entrambi desiderosi di aggiungere un altro Major al proprio palmarès, mentre Xander Schauffele resta una presenza costante nelle zone nobili dei tornei più importanti.

Le storie da seguire

Tra gli osservati speciali c’è anche Filippo Celli, pronto a rappresentare l’Italia in uno degli appuntamenti più prestigiosi dell’anno. Grande curiosità inoltre per Jackson Koivun, talento emergente del golf americano, e per il giovanissimo Miles Russell. Dall’altra parte dell’esperienza c’è Padraig Harrington, ancora competitivo a 54 anni. Con un field di altissimo livello e uno dei percorsi più esigenti del calendario, lo U.S. Open 2026 promette spettacolo e potrebbe regalare una pagina memorabile della storia dei Major.

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Redazione

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