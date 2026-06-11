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Ufficiale: Josè Mourinho è il nuovo allenatore del Real Madrid

Il tecnico portoghese riparte dal Santiago Bernabéu dopo l’esperienza al Benfica. Accordo triennale con i Blancos e inizio ufficiale fissato per il 13 luglio.

Giu 11, 20261 Lettura
BUDAPEST, HUNGARY - MAY 31: Jose Mourinho, Head Coach of AS Roma, looks on during the UEFA Europa League 2022/23 final match between Sevilla FC and AS Roma at Puskas Arena on May 31, 2023 in Budapest, Hungary. (Photo by Gonzalo Arroyo - UEFA/UEFA via Getty Images)

Il Real Madrid ha ufficializzato il ritorno di José Mourinho sulla panchina dei Blancos. Il tecnico portoghese, 63 anni, ha firmato un contratto fino al 2029 e inizierà la sua nuova avventura il 13 luglio, data che segnerà l’avvio della preparazione estiva della squadra madrilena.

Il ritorno di Mourinho a Madrid

L’operazione è stata definita dopo il pagamento della clausola rescissoria da 15 milioni di euro al Benfica. Per Mourinho si tratta di un ritorno al Santiago Bernabéu, dove aveva già vissuto una parentesi significativa della propria carriera. L’intesa raggiunta tra le parti prevede un progetto pluriennale, con l’obiettivo di riportare il Real Madrid ai massimi livelli sia in Spagna che in Europa.

L’allenatore portoghese lascia il Benfica dopo una stagione complessa, conclusa senza trofei e con il mancato accesso alla Champions League. La formazione lusitana ha terminato la Liga Portugal al terzo posto, un risultato al di sotto delle aspettative del club. Nonostante ciò, Florentino Pérez ha deciso di affidarsi nuovamente alla personalità e all’esperienza internazionale dell’ex tecnico di Inter, Chelsea e Roma.

Determinante sarebbe stato anche il forte sostegno del presidente madridista, che nelle ultime settimane aveva già manifestato pubblicamente la propria fiducia nei confronti di Mourinho. Il tecnico chiude la sua seconda esperienza al Benfica con un bilancio di 45 partite, 27 vittorie, 10 pareggi e 8 sconfitte, numeri che precedono ora una delle sfide più affascinanti della sua carriera.

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Redazione

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