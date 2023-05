Zaffaroni carica l’Hellas:”Servirà intensità e grande voglia”

Fa il punto su chi ci sarà e chi no. E, intanto, suona la carica per i suoi. Con una consapevolezza di fondo: l’Hellas Verona ha tutte le carte in regola per tenere i piedi ben incollati alla serie A. Il tecnico dei gialloblù fa professione di grande fiducia in vista del non semplice match contro l’Atalanta di sabato 20 maggio alle 18 al “Gewiss Stadium”: “affrontiamo una squadra forte- dice- serviranno attenzione, intensità e grande voglia ed è questa l’unica cosa che conta”.

Il tecnico è ancora incerto sulla possibilità di impiegare Magnani, Verdi e Lasagna, tutti in condizioni fisiche non ottimali. “Si tratta di problemi muscolari non di grande entità – afferma- in settimana si sono allenati a parte e solo da ieri in gruppo, con la rifinitura stabiliremo se ci saranno le condizioni per averli in gara oppure no”. Zaffaroni raccomanda ai suoi una “gara di grande attenzione e intensità”.

E li invita a tenere bene in memoria il percorso fatto sin qui: “era importante rientrare nel campionato per poi provare a restarci dentro – prosegue – e infine giocarsi la salvezza fino all’ultimo; guardando a oggi siamo in linea con quello che ci eravamo prefissati, ora arrivano le ultime partite in cui è necessario tirare fuori tutte le energie fisiche e nervose, arrivati fin qui vogliamo portare a casa la salvezza, ora diventano decisive le dinamiche nervose”