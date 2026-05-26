I convocati dell’Italia di Baldini: Pisilli, Pio Esposito e tanti giovani

In casa Italia è tempo di ricominciare, dimenticando i fantasmi della Bosnia e della terza consecutiva mancata qualificazione per i mondiali, cercando di far bene e meglio in quelle per gli Europei. Dunque questo l’imperativo in casa azzurra, in cui però si attende ancora di capire chi sarà il prossimo Commissario Tecnico, visto che tra i tanti nomi fatti nel toto C.T. forse l’unico plausibile è Claudio Ranieri, vista la grande esperienza a cui si aggiunge il dettaglio non trascurabile che al momento è libero da ogni ingaggio. Intanto però prima di capire chi siederà sulla panchina azzurra, il timone è stato affidato al tecnico dell’Under 21 Baldini, che guiderà la flotta azzurra nelle due gare amichevoli di giugno contro Lussemburgo e Grecia.

Il tecnico degli azzurrini fin dall’inizio era stato chiaro, che in tali gare avrebbe convocato si fatto i ragazzi dell’Under 21, soprattutto i giovani destinati al salto il prima possibile: Kayode, Bartesaghi, Ahanor, Ndour, Koleosho. In più, qualche “fuori età” e giovanissimi in rampa di lancio come il diciottenne Samuele Inacio, figlio di Inacio Pia, oggi al Borussia Dortmund e dall’Under 15 alla 19 sempre azzurro, benché abbia anche nazionalità brasiliana. Quattro ragazzi del 2008, tre del 2006, sette del 2005 e addirittura nove del 2004. Linea verde al potere. L’età media dei convocati è di 20 anni e 6 mesi. E per tanti sarà la prima volta con l’Italia dei grandi. Dunque il tanto decantato ringiovanimento sembra finalmente cominciato ed in tanti si chiedono se non sia proprio Baldini la soluzione ideale per la nuova Italia.

Portieri: Giovanni Daffara (Avellino), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Lorenzo Palmisani (Frosinone).

Difensori: Honest Ahanor (Atalanta), Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Chiarodia (Borussia Monchengladbach), Pietro Comuzzo (Fiorentina), *Costantino Favasuli (Catanzaro), Filippo Mane (Borussia Dortmund), Marco Palestra (Cagliari), Luca Reggiani (Borussia Dortmund).

Centrocampisti: Matteo Dagasso (Venezia), Giacomo Faticanti (Juventus), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma), Lorenzo Venturino (Roma).

Attaccanti: Francesco Camarda (Lecce), Luigi Cherubini (Sampdoria), Jeff Ekhator (Genoa), Francesco Pio Esposito (Inter), Seydou Fini (Frosinone), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Luca Koleosho (Paris FC).