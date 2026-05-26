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Nazionale

I convocati dell’Italia di Baldini: Pisilli, Pio Esposito e tanti giovani

Ecco i convocati di Baldini per le prossime due amichevoli. C'è Donnarumma insieme a tanti ragazzi under 21 che si sono messi in mostra in Italia e in Europa

Mag 26, 20261 Lettura
TRNAVA, SLOVAKIA - JUNE 17: Niccolo Pisilli of Italy celebrates after scoring their first side goal during the UEFA European Under-21 Championship 2025 Group Stage match between Spain and Italy at A. Malatinsky Stadium on June 17, 2025 in Trnava, Slovakia. (Photo by Boris Streubel - UEFA/UEFA via Getty Images)

In casa Italia è tempo di ricominciare, dimenticando i fantasmi della Bosnia e della terza consecutiva mancata qualificazione per i mondiali, cercando di far bene e  meglio in quelle per gli Europei. Dunque questo l’imperativo in casa azzurra, in cui però si attende ancora di capire chi sarà il prossimo Commissario Tecnico, visto che tra i tanti nomi fatti nel toto C.T.  forse l’unico plausibile è  Claudio Ranieri, vista la grande esperienza a cui si aggiunge il dettaglio non trascurabile che al momento è libero da ogni ingaggio. Intanto però prima di capire chi siederà sulla panchina azzurra, il timone è stato affidato al tecnico dell’Under 21 Baldini, che guiderà la flotta azzurra nelle due gare amichevoli di giugno contro Lussemburgo e Grecia.

Il tecnico degli azzurrini fin dall’inizio era stato chiaro, che in tali gare avrebbe convocato si fatto i ragazzi dell’Under 21, soprattutto i giovani destinati al salto il prima possibile: Kayode, Bartesaghi, Ahanor, Ndour, Koleosho. In più, qualche “fuori età” e giovanissimi in rampa di lancio come il diciottenne Samuele Inacio, figlio di Inacio Pia, oggi al Borussia Dortmund e dall’Under 15 alla 19 sempre azzurro, benché abbia anche nazionalità brasiliana. Quattro ragazzi del 2008, tre del 2006, sette del 2005 e addirittura nove del 2004. Linea verde al potere. L’età media dei convocati è di 20 anni e 6 mesi. E per tanti sarà la prima volta con l’Italia dei grandi. Dunque il tanto decantato ringiovanimento sembra finalmente cominciato ed in tanti si chiedono se non sia proprio Baldini la soluzione ideale per la nuova Italia.

Portieri: Giovanni Daffara (Avellino), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Lorenzo Palmisani (Frosinone).

Difensori: Honest Ahanor (Atalanta), Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Chiarodia (Borussia Monchengladbach), Pietro Comuzzo (Fiorentina), *Costantino Favasuli (Catanzaro), Filippo Mane (Borussia Dortmund), Marco Palestra (Cagliari), Luca Reggiani (Borussia Dortmund).

Centrocampisti: Matteo Dagasso (Venezia), Giacomo Faticanti (Juventus), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma), Lorenzo Venturino (Roma).

Attaccanti: Francesco Camarda (Lecce), Luigi Cherubini (Sampdoria), Jeff Ekhator (Genoa), Francesco Pio Esposito (Inter), Seydou Fini (Frosinone), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Luca Koleosho (Paris FC).

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Davide Piteo
Davide Piteo

Nato a Foggia un caldo 9 Luglio del 1981, sono cresciuto con la passione per il calcio e ciclismo, amando la Nazionale degli anni 90 particolarmente quella del Mondiale 90 ossia dell Notti Magiche, mondiale che per tanti si aprii con il Giro d'Italia dello stesso anno vinto da Gianni Bugno. Nel corso degli anni la voglia di raccontare mi ha spinto al giornalismo cominciando con il Giornalino della Parrocchia di San Michele e proseguito con tante esperienze locali e Nazionali,fino ad arrivare al mio approdo in Football Magazine nel 2012. Da quel momento in poi sono rimasto legato solo e soltanto a FM dove mi occupo di Ligue 1, ma nel corso degli anni ho seguito anche la MLS, Gold Cup, Europei e Mondiali. Obiettivi? continuare la mia crescita con FM dove occuparmi anche di altri campionati.

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