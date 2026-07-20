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Bastoni lascia l’Inter? Inzaghi bussa alla porta dei nerazzurri

Il difensore dell’Inter è stato accostato a diversi club nel corso di questa sessione di mercato. La permanenza non è sicura

Lug 20, 20262 Lettura
Inter Milan's Italian defender #95 Alessandro Bastoni addresses a press conference at Aspmyra statium in Bodo, Norway on the eve of the UEFA Champions League first-leg, play off football match against Bodo/Glimt on February 17, 2026. (Photo by Thomas Andersen / NTB / AFP via Getty Images) / Norway OUT

I movimenti di mercato dell’Inter sembrano non accontentare i tifosi nerazzurri, che vorrebbero più concretezza nelle trattative, molte delle quali sfumate a causa di imprevisti dell’ultimo minuto. Giuseppe Marotta ovviamente non starà fermo e vorrà regalare al mister Christian Chivu delle pedine che possano rinforzare la rosa dopo lo scudetto e la Coppa Italia conquistati nella scorsa stagione, ma occhio alle possibili cessioni.

Inter, Inzaghi bussa alla porta per Bastoni: le statistiche in nerazzurro

Secondo quanto riportato da SkySport, infatti, la dirigenza nerazzurra avrebbe ricevuto l’interesse da un club arabo per un calciatore pilastro della squadra milanese. Stiamo parlando dell’Al-Hilal di Simone Inzaghi, il quale avrebbe espressamente chiesto il difensore italiano Alessandro Bastoni, vincitore anche dell’Europeo nel 2021 e vice campione d’Europa proprio con l’Inter nel 2025, uscito sconfitto dal campo in finale di Champions League contro il Psg per 5-0.

In questa annata calcistica, l’ex atalantino ha accumulato un totale di 40 presenze in tutte le competizioni, siglando 2 reti aggiunte a 2 assist per i propri compagni. Protagonista indiscusso del Derby d’Italia, scatenando polemiche con la sua esultanza per l’espulsione dell’avversario Kalulu. Dopo quanto accaduto, lui stesso aveva dichiarato di voler lasciare l’Italia a causa delle troppe critiche ricevute e i fischi non graditi dal classe ’99. Un altro episodio da ricordare tristemente è la sfida decisiva contro la Bosnia con la maglia della nazionale italiana, valida per la finale dei playoff per la qualificazione al Mondiale 2026. Anche in quel caso il cartellino rosso ha influenzato negativamente l’andamento della partita, macchiando ulteriormente l’annata calcistica ’25-26.

Inzaghi-Bastoni: i traguardi raggiunti con l’ex Lazio e la scadenza di contratto

La richiesta del suo ex allenatore Simone Inzaghi potrebbe essere la chiave per sbloccare la trattativa. Con lui in panchina, il calciatore ha conquistato un campionato italiano, 2 Coppe Italia e 3 Supercoppe italiane, raggiungendo anche 2 finali di Champions League in 3 anni (vs Manchester City e Paris-Saint Germain). Momenti sicuramente indimenticabili insieme, che però fanno storcere il naso proprio al club Internazionale. Il suo agente, infatti, ha dichiarato l’intenzione del calciatore di voler restare a Milano, proseguendo dunque l’esperienza in nerazzurro con un contratto in scadenza nel 2028.

Accostato anche al Barcellona tempo fa, per il momento si parla solo di interesse e nulla più, nessuna offerta ufficiale alla società e non è previsto un programma per intavolare una trattativa che porti Bastoni a preparare le valigie e trasferirsi in Arabia. Seguiranno dunque ulteriori sviluppi sulla vicenda per capire il futuro del difensore 27enne, desideroso di cominciare al più presto la stagione 2026-2027.

 

 

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