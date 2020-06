Calciomercato: Daniele Verde nel mirino del Frosinone, il Toro pensa a Paganini

Calciomercato Frosinone: piace Daniele Verde

Daniele Verde, esterno classe 96′, attualmente in forza all’AEK Atene, è nel mirino di alcune società. Ad essersi interessati al giocatore, oltre ad alcune realtà spagnole, è anche il Frosinone di Alessandro Nesta, alla ricerca di un esterno della prossima stagione. Il giocatore ha collezionato finora venti presenze, trovando la rete quattro volte e fornendo tre assist.

L’incognita Paganini

Secondo alcune indiscrezioni, l’agente del calciatore sarebbe volato in Grecia nelle ultime ore, per discutere con l’attuale società il futuro del suo assistito. L’intenzione del giocatore sarebbe infatti quella di rientrare in Italia, e Frosinone è una pista molto allettante. La situazione però non è semplice, e sarebbe legata ad un’altra trattativa, quella di Luca Paganini. L’esterno destro, attualmente in forza al Frosinone, è in scadenza il prossimo 30 giugno, e con ogni probabilità prorogherà il suo contratto solo per terminare l’attuale stagione con la maglia dei canarini.

Il prossimo anno dunque, giocherà altrove: su di lui c’è infatti il Torino di Moreno Longo, che in passato ha allenato il Frosinone. Nel caso in cui Urbano Cairo dovesse confermare Longo anche per la prossima stagione, Paganini sarebbe uno degli obiettivi principali del mister. Al suo possibile addio è quindi legato il ritorno di Daniele Verde in terra ciociara. Il calciomercato del Frosinone è già entrato nel vivo.

Il costo dell’operazione

Uno dei fattori che renderebbe davvero appetitibile il nome di Daniele Verde alla società gialloblù, è il costo dell’operazione. Attualmente il cartellino di Luca Paganini è valutato attorno ai 2,5mln di euro, difficile quindi che la società possa cederlo ad una cifra inferiore; mentre quello di Daniele Verde è decisamente inferiore: 700k potrebbero bastare per riportare il calciatore in Italia, dando vita a una vera e propria plusvalenza. Operazione che potrebbe diventare ancora più appetitibile nel caso in cui il Frosinone dovesse centrare la promozione in Serie A.