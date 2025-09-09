Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Inter

Calhanoglu resta all’Inter: ma occhio al mercato invernale

Il centrocampista turco continua ad essere al centro dei desideri del Galatasaray

Set 9, 20251 Lettura
MILAN, ITALY - MARCH 11: Hakan Calhanoglu of FC Internazionale celebrates scoring his team's second goal during the UEFA Champions League 2024/25 Round of 16 Second Leg match between FC Internazionale Milano and Feyenoord at Stadio San Siro on March 11, 2025 in Milan, Italy. (Photo by Carl Recine - UEFA/UEFA via Getty Images)

Le parole del padre di Hakan Calhanoglu sembrano escludere definitivamente che il centrocampista turco possa lasciare l’Inter nella sessione di mercato ancora in corso (ricordiamo che in Turchia il calciomercato chiude il 12 settembre).

Il numero 20 dei nerazzurri è stato al centro di numerosi tourbillon di voci, rumours e indiscrezioni di mercato durante tutta l’estate. Il Galatasaray ha cominciato a corteggiarlo fin dal maggio scorso, tentando in tutti i modi – nonostante le difficoltà economiche e “logistiche” dell’operazione, di portarlo nella Super Lig. I problemi “sul campo” dell’Inter, inoltre, hanno portato Calha a trovarsi “nel mirino” di numerose polemiche (una su tutte la “querelle” con Lautaro Martinez, innescata dalle parole di Marotta e poi “risolta” con riconciliazione immortalata via social).

Da quanto filtra, il centrocampista dell’Inter non sarebbe rimasto indifferente alle “attenzioni” dei turchi, e non disdegnerebbe – in questa fase della sua carriera – un ritorno in patria; ne sarebbe, anzi, piuttosto attratto. La trattativa tra i nerazzurri e il Gala, anche per ammissione del padre del calciatore, appare piuttosto complicata. Chiusi (almeno apparentemente) i discorsi nell’attualità, non è da escludere che il club campione di Turchia torni alla carica a gennaio, specialmente se il rapporto tra Calhanoglu e l’Inter trasmettesse ulteriori segnali di logorio. Con l’età del giocatore che avanza, peraltro, non saranno più moltissime le occasioni per Marotta e Ausilio di monetizzare dalla sua cessione.

