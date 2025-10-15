Gattuso:“Vittoria netta, ora continuità e compattezza”

Al Bluenergy Stadium di Udine, l’Italia supera Israele 3-0 e conquista matematicamente l’accesso ai playoff, confermando il momento di crescita sotto la guida di Gennaro Gattuso. Una vittoria solida, maturata attraverso una prova convincente sul piano della mentalità e dell’organizzazione tattica.“Siamo stati bravi. La partita di un mese fa ce la ricordiamo tutti, no? Ci hanno fatto ballare. Oggi, invece, abbiamo coperto bene il campo, lasciando sì qualche palleggio in più, ma senza disunirci. Gigio ha fatto due buone parate, ma nel complesso abbiamo tenuto bene. Non subire gol è molto, molto importante per noi”.

ATTEGGIAMENTO – “Grande spirito, dobbiamo essere questi: mentalità, voglia di soffrire, compattezza. Quando abbiamo la palla, la qualità non ci manca. Ma dobbiamo ritrovare equilibrio, lavorare centimetro dopo centimetro. Questo è il nostro obiettivo”.

RETEGUI – “Grandissima partita di Retegui, ha lavorato molto per la squadra. Raspadori ha faticato un po’, ma ha fatto il suo. Oggi serviva soprattutto equilibrio”.

TATTICA – “Oggi solo poche squadre al mondo possono permettersi di comandare sempre. Noi dobbiamo saper soffrire e poi colpire con qualità. È questa la nostra strada”.

VERSO IL PLAYOFF – “Da stasera inizia la preparazione vera. Dobbiamo sperare che i ragazzi non si facciano male nei club e che arrivino in condizione. A novembre disputeremo due partite serie, e magari daremo spazio anche a chi finora ha avuto meno occasioni. Serve formare un gruppo coeso, con quella mentalità che ho visto oggi”.