Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Nazionale

Gattuso:“Vittoria netta, ora continuità e compattezza”

Dopo il successo a Udine, il ct azzurro elogia lo spirito della squadra, l’organizzazione difensiva e la prestazione di Retegui.

Ott 15, 20251 Lettura
Bergamo, Italy September 5, 2025: Gennaro Gattuso of Italy first match as Italy coach in the European Fifa World Cup 2026 Qualifier match between Italy and Estonia at Gewiss Stadium.

Al Bluenergy Stadium di Udine, l’Italia supera Israele 3-0 e conquista matematicamente l’accesso ai playoff, confermando il momento di crescita sotto la guida di Gennaro Gattuso. Una vittoria solida, maturata attraverso una prova convincente sul piano della mentalità e dell’organizzazione tattica.“Siamo stati bravi. La partita di un mese fa ce la ricordiamo tutti, no? Ci hanno fatto ballare. Oggi, invece, abbiamo coperto bene il campo, lasciando sì qualche palleggio in più, ma senza disunirci. Gigio ha fatto due buone parate, ma nel complesso abbiamo tenuto bene. Non subire gol è molto, molto importante per noi”.

ATTEGGIAMENTO – “Grande spirito, dobbiamo essere questi: mentalità, voglia di soffrire, compattezza. Quando abbiamo la palla, la qualità non ci manca. Ma dobbiamo ritrovare equilibrio, lavorare centimetro dopo centimetro. Questo è il nostro obiettivo”.

RETEGUI – Grandissima partita di Retegui, ha lavorato molto per la squadra. Raspadori ha faticato un po’, ma ha fatto il suo. Oggi serviva soprattutto equilibrio”.

TATTICA“Oggi solo poche squadre al mondo possono permettersi di comandare sempre. Noi dobbiamo saper soffrire e poi colpire con qualità. È questa la nostra strada”.

VERSO IL PLAYOFF“Da stasera inizia la preparazione vera. Dobbiamo sperare che i ragazzi non si facciano male nei club e che arrivino in condizione. A novembre disputeremo due partite serie, e magari daremo spazio anche a chi finora ha avuto meno occasioni. Serve formare un gruppo coeso, con quella mentalità che ho visto oggi”.

0 Shares
Avatar
Redazione

Notizie sport in tempo reale, Calcio, Serie A, Serie B, Premier League, Liga, Bundesliga e molto altro.

Articoli correlati

Italia-Israele: le probabili formazioni, orario e dove vedere

Ott 14, 2025

Estonia-Italia, le probabili formazioni, orario e dove vedere

Ott 11, 2025

Italia-Estonia e Italia-Israele: quando si giocano le partite decisive

Ott 7, 2025
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.